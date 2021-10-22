Власти Бурятии рассказали о мерах поддержки для предпринимателей

В республике действует как региональная помощь, так и государственная



Президент РФ Владимир Путин



«Правительство России анонсировало ряд федеральных мер поддержки для бизнеса : Предприятия из ряда сфер смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой. В связи с этим сообщаем, что возоблена работа горячей линии (8-800-30-30-123) для предпринимателей в целях оперативного решения текущих вопросов и консультаций по федеральным грантам на заработную плату и кредитованию по программе ФОТ 3.0»,- отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Алексей Оловянников.



Также в Бурятии действуют региональные меры поддержки бизнеса в связи с антиковидными ограничениями:



- Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия» предоставляются отсрочки по действующим договорам займа по письменному заявлению заемщика на срок до 6 месяцев.



- Фондом для предпринимателей из списка пострадавших отраслей предоставляются льготные займы на срок до 2-х лет по сниженной %-ой ставке с отсрочкой основного долга до 6 месяцев.



- Снижена комиссия за поручительство Гарантийного фонда Бурятии с 0,75% до 0,5% и исключены требования по отсутствию задолженности по налогам и отсутствию задолженности по кредитным договорам.



Напомним, глава Бурятии ранее сообщил, что в регионе



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об объявлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно. По поручению главы государства в стране будут реализованы меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями.«Правительство России анонсировало ряд федеральных мер поддержки для бизнеса : Предприятия из ряда сфер смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой. В связи с этим сообщаем, что возоблена работа горячей линии (8-800-30-30-123) для предпринимателей в целях оперативного решения текущих вопросов и консультаций по федеральным грантам на заработную плату и кредитованию по программе ФОТ 3.0»,- отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Алексей Оловянников.Также в Бурятии действуют региональные меры поддержки бизнеса в связи с антиковидными ограничениями:- Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия» предоставляются отсрочки по действующим договорам займа по письменному заявлению заемщика на срок до 6 месяцев.- Фондом для предпринимателей из списка пострадавших отраслей предоставляются льготные займы на срок до 2-х лет по сниженной %-ой ставке с отсрочкой основного долга до 6 месяцев.- Снижена комиссия за поручительство Гарантийного фонда Бурятии с 0,75% до 0,5% и исключены требования по отсутствию задолженности по налогам и отсутствию задолженности по кредитным договорам.Напомним, глава Бурятии ранее сообщил, что в регионе не будут вводить дополнительные нерабочие дни.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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