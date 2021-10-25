4G-интернет Tele2 появился на «Стоянке Чингисхана»

Кроме того, скоростной интернет появился еще в нескольких селах республики





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил скоростной мобильный интернет в одиннадцати населенных пунктах Бурятии, в том числе в поселке Тапхар Иволгинского района.

Теперь туристы, посещающие так называемую «Стоянку Чингисхана» и его «сад камней», могут не только загадать желание, но и поделиться красивыми фотографиями и видео в режиме онлайн. Кроме того, скоростной интернет появился в нескольких селах республики – Тэгде, Хасурте, Хандагае, Санномыске, Зун-Хурае, Майле Хоринского района, Телембе Еравнинского района, Новодесятниково, Убур-Кирети, Субуктуе Кяхтинского района. Всего с начала года 4G- сеть Tele2 стала доступной еще более чем в 60 населенных пунктах Бурятии.Для улучшения качества связи технические специалисты оператора модернизировали сеть более чем в 20 поселениях, среди которых Кяхта, Новый Уоян, Малый Куналей и Илька. Аналогичные работы проведены в наиболее посещаемых рекреационных зонах: в Жемчуге и Аршане, в районе Слюдянских озер в Северо-Байкальском районе.Tele2 отмечает рост потребления интернет-трафика в туристических местах региона – за последний год только на курорте Аршан он вырос на 29%. Кроме Улан-Удэ самыми «качающими» населенными пунктами республики стали Гусиноозерск, Кяхта, Северобайкальск, Петропавловка и Селенгинск.«Весной мы начали реализацию масштабного проекта по обеспечению населенных пунктов Бурятии качественной связью. В приоритете – села и поселки, расположенные на севере и северо-востоке республики, побережье Байкала, Улан-Удэ и его агломерация. К примеру, 4G-интернет, по нашим данным, впервые появился в поселке Тапхар и окрестностях. Потому что наши абоненты должны одинаково комфортно пользоваться цифровыми сервисами не только дома и на работе, но и в туристических поездах по республике», - сообщил технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: предоставлено Tele2