В Бурятии открыли «горячую линию» для бизнесменов

Предпринимателей будут консультировать по организации деятельности в нерабочие дни



На заседании республиканского штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил обеспечить консультации для предпринимателей об организации работы в нерабочие дни с 30 по 7 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Предприниматели могут получить ответы на вопросы о контрольных мероприятиях, доступной федеральной и региональной поддержке бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции по телефону 8-800-30-30-123. "Горячая линия" работает с 08:30 до 17:30 ежедневно.



29 октября в 15 часов пройдет прямой эфир с врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексеем Оловянниковым. Свои вопросы предприниматели смогут задать в социальной сети Инстаграм в аккаунте



Фото: "Номер один"

На заседании республиканского штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил обеспечить консультации для предпринимателей об организации работы в нерабочие дни с 30 по 7 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Предприниматели могут получить ответы на вопросы о контрольных мероприятиях, доступной федеральной и региональной поддержке бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции по телефону 8-800-30-30-123. "Горячая линия" работает с 08:30 до 17:30 ежедневно.29 октября в 15 часов пройдет прямой эфир с врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексеем Оловянниковым. Свои вопросы предприниматели смогут задать в социальной сети Инстаграм в аккаунте @minpromtorg03 Фото: "Номер один"

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