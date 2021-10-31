В Бурятии малоимущие становятся предпринимателями за счет социального контракта

Чаще всего жители республики отрывают парикхмахерские, фитнес-залы и автомастерские







1049 малоимущих жителей республики за девять месяцев 2021 года участниками стали социального контракта в рамках национального проекта «Демография». Сумма расходов – более 95,6 млн рублей.



Наибольшую популярность в регионе приобретает направление «осуществление предпринимательской деятельности». С начала года самозанятыми гражданами в республике уже стали 272 человека. Каждый из них обратился за содействием в органы социальной защиты, защитил свой бизнес-план и получил на его реализацию от 150 до 250 тысяч рублей, в зависимости от потребности. Сумма финансирования на эти цели составила порядка 68,5 млн рублей.



- Чаще всего участники социального контракта делают ставку на сферу обслуживания. Это парикмахерские, пошивочные и ремонтные мастерские. В районах наблюдается тенденция к открытию фитнес-залов. В основном этим направлением занимаются женщины, - отметили в Минсоцзащиты Бурятии. – Мужчины, как правило, вкладывают средства в автомастерские, производство пиломатериалов, оборудование для обработки почвы и земледелия.



Еще одно направление, которое пользуется спросом – это «поиск работы». Этой мерой государственной поддержки воспользовались 288 человек, которым была оказана поддержка на сумму более 5,2 млн рублей.



Почти 100 человек решили использовать средства социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Объем финансирования составил 9,4 млн рублей. На иные мероприятия 395 участников соцконтракта направили свыше 12,5 млн рублей.



Фото: Pixabay.com





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