Глава Бурятия предложил корейцам настойку из чаги

Алексей Цыденов рассказал о потенциале республики на форуме в Южной Корее





Торжественная церемония открытия выставки регионов Дальнего Востока и Арктики состоялась в южнокорейском городе Ульсан в рамках III Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. 3 ноября выставку открыли министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Ульсана г-н Сон Чоль Хо.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, на выставке Бурятия представила свой туристический потенциал, направления медицинского туризма, в том числе традиционную восточную медицину, а также возможности для инвестиционных вложений.- На сегодняшний день в Бурятии развивается организованный въездной туризм, знаю, что жителей Республики Корея интересует традиционная медицина, популярны настойки из чаги, у нас в республике все это есть, - отметил Алексей Цыденов.Сегодня глава РБ выступит на стратегической сессии «Экономическое сотрудничество», где будет обсуждаться сотрудничество в сфере развития железнодорожного и воздушного транспорта России, Республики Корея и КНДР. Кроме этого, в этот день состоятся встречи с корейскими депутатами и губернатором провинции Кенсан-Пукто, участие в ряде других стратегических сессий форума.5 ноября стартует деловая программа форума, в которой примут участие, как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели.Фото: пресс-служба правительства Бурятии