В Бурятии название сети суши и роллов признали матерным

Эксперты пришли к выводу, что «Ёбидоёби» оскорбляет слух жителей республики





В УФАС Бурятии завершили рассмотрение дела по рекламе доставки суши и роллов «Ёбидоёби», размещенной в марте этого года на одном из телеканалов Улан-Удэ. Дело было возбуждено по обращениям граждан.

Как сообщили в ведомстве, в новостной программе демонстрировался рекламный баннер «Ёбидоёби Sushi&Rolls». При этом телеведущей озвучил текст «Сеть доставок суши и роллов Ёбидоёби дарит приз самому залайканному комментарию прошлого выпуска, пишите нам в директ и получайте свой подарок».Поскольку закон о рекламе запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения, а слово «Ёбидоёби» сильно смахивает на такое, к делу подключили экспертов. Ими выступили Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет», соглашение о взаимодействии с которой УФАС заключило в прошлом году, и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».«Эксперты заключили, что слово «Ёбидоёби» в рекламе может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образованного от матерного корня. Университет также предоставил результаты социологического исследования - онлайн-опроса. Например, более половины респондентов согласились, что словесное обозначение «Ёбидоёби» содержит непристойные, оскорбительные выражения и относится к бранным словам, а 70% опрошенных отметили, что им неизвестен его перевод», - сообщили об итогах исследования антимонопольщики.В итоге комиссия УФАС признала рекламу доставки суши и роллов ненадлежащей.«Слово «Ёбидоёби», обозначающее на японском языке «День недели – суббота», ввиду отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика. Таким образом, в рекламе нарушены и требования российского законодательства о государственном языке, допускающего использование в рекламе иностранных слов и выражений только при наличии перевода», - отметили в ведомстве.По факту нарушения общих требований к рекламе будет в отношении рекламодателя – предпринимателя, использующего товарный знак и коммерческое наименование «Ёбидоёби» в Улан-Удэ – будет возбуждено административное производство.Фото: pixabay.com