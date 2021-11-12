Клиенты Tele2 в Бурятии предпочитают латте

Оператор подвел итоги акции «Второй кофе в подарок»





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги акции «Второй кофе в подарок» среди своих абонентов в Бурятии. Партнером проекта выступила кофейня «Шоколадница».

Как сообщили в пресс-службе компании, в течение пяти недель клиенты Tele2 могли принять участие в акции и получить два кофе по цене одного от «Шоколадницы». Для этого нужно было выбрать любой из напитков: американо, эспрессо, капучино или латте и получить дополнительный стакан аналогичного кофе бесплатно. Самым популярным напитком по итогам акции среди жителей Улан-Удэ стал латте.Акция «Второй кофе в подарок» реализована в рамках постоянно действующей программы «Больше». В контексте своей стратегии «другие правила» оператор выходит за рамки телекома и предлагает своим клиентам подарки, скидки и кэшбэки от партнеров в различных сферах. Список федеральных и региональных предложений постоянно обновляется с учетом интересов и пожеланий пользователей. Сегодня клиентам Tele2 в Бурятии доступно более 100 предложений от партнеров компании, ознакомиться с ними, а также выбрать бонус можно на сайте оператора.«Мы подводим итоги нашего осеннего сотрудничества с «Шоколадницей». Кофейное удвоение оценили многие наши клиенты. Некоторые из них за время акции стали постоянными посетителями кофейни «Шоколадница». Также сегодня абонентам Tele2 доступны другие интересные и выгодные предложения, которые могут быть полезными для наших клиентов в любых жизненных ситуациях», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Фото: предоставлено Tele2