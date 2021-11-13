В Иркутскую область зашла «Пятерочка»



Х5 Retail Group открыла восемь магазинов «Пятерочка» в Иркутской области, которая стала 67-ым регионом присутствия компании. Об этом говорится в сообщении компании.

«X5 Retail Group N.V., управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявляет о начале операционной деятельности торговой сети «Пятерочка» в Иркутской области, ставшей 67-ым регионом присутствия компании», - говорится в сообщении.

12 ноября открылось восемь магазинов «Пятерочка» в Иркутской области: три в столице региона, по два в Усолье-Сибирском и Ангарске, еще один в Шелехове. Совокупная торговая площадь всех новых магазинов составляет 2,73 тыс. кв. м. Ассортимент каждого из них - от 5,5 до 7 тыс. наименований. Доля товаров сибирских производителей составляет около 30%, а в некоторых категориях достигает 85% (молочные продукты) или практически полностью представлена локальными поставщиками (мясо птицы и яйца), добавляется в материале. При этом до конца года торговая сеть планирует открыть еще девять магазинов в регионе, сообщает ТАСС.