Бизнесмены Бурятии просят о помощи из-за QR-кодов



В республике предложили разработать меры поддержки для среднего и малого бизнеса в связи с вводом QR-кодов. Об этом попросил предприниматель, депутат Народного Хурала Михаил Гергенов на публичных слушаниях по проекту бюджета Бурятии на 2022 год.

Он рассказал министру экономики Екатерине Кочетовой о финансовых сложностях, возникших у бизнеса из-за новых правил.

- Сейчас начался отопительный сезон, предприниматели несут дополнительную нагрузку. Платят за отопление, а половина торговых центров, половина общепита стоят пустые, некоторые перешли на ограниченный режим работы. До 1 декабря люди должны заплатить имущественный налог, который включает в себя налог на имущество, налог на землю, налог на транспорт. Это огромные цифры. Но правительство Бурятии до сих пор ни одного предложения не разработало, - высказался Михаил Гергенов.

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова ответила, что меры поддержки существуют, но они федеральные. Правительство республики сейчас отслеживает динамику доходной и расходной части, поступление выручки.

- По мере этого анализа мы соберёмся, обсудим и примем определённые меры поддержки. Пока по бизнесу у нас в республике фактически у нас идёт рост налогов, - ответила министр.

Михаил Гергенов возразил министру. Депутат сказал, что сейчас налоги идут с предыдущих периодов.

- Сейчас идёт четвёртый квартал. Мы за четвёртый квартал будем платить в будущем году. Четвёртый квартал будет провальным. Если бы мы в ноябре закрыли, а в декабре в самый товарооборот открыли бы торговые центры, общепит и другие заведения, тогда можно было бы чего-то ждать. На два месяца, самых хороших по выручке, вы закрываете малый и средний бизнес, - добавил депутат.





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