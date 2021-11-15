Вертолет Ми-8АМТ улан-удэнского авиазавода стал одним из 100 лучших товаров России

Вертолет оказался в списке лауреатов федерального этапа конкурса всероссийской программы

Многоцелевой вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" (госкорпорация Ростех) стал лауреатом федерального этапа конкурса всероссийской программы "100 лучших товаров и услуг России" 2021 года в номинации "Продукция производственно-технического назначения", сообщили в пресс-службе улан-удэнского авиазавода.Вертолет предприятия-члена бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России награжден почетным дипломом "Золотая сотня" как продукция, вошедшая в первую сотню лучших товаров и услуг России 2021 года."В ходе конкурса были отмечены высокая потребительская оценка продукции, ее конкурентоспособность, качество и безопасность, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. - Впервые завод стал лауреатом конкурса с многофункциональным вертолетом Ми-171 в 2010 году и с тех пор многократно повторял успех. Мы рады продолжить эту традицию с арктическим вертолетом и в дальнейшем с новыми типами вертолетов, которые запускаем в производство".С 2010 года У-УАЗ двенадцать раз участвовал в конкурсе "100 лучших товаров России". В 2012 году вертолет Ми-171 удостоен почетного приза конкурса "Гордость Отечества", а в 2016 году – приза "Лидер качества". Продукция У-УАЗ трижды была удостоена звания "Золотая сотня" (2017, 2018, 2020 годы). В 2019-2020 годы Улан-Удэнский авиационный завод представлял на конкурс новую модификацию знаменитой "восьмерки" - вертолеты Ми-171А2.Фото: пресс-служба УУАЗ, "Номер один"