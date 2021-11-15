В Бурятии всё активнее используют возможность звонить через Wi-Fi

Объём голосового трафика через сервис Voice over WiFi вырос в 4,5 раза





В Бурятии за год объём голосового трафика, проходящего через сервис Voice over WiFi (голос через Wi-Fi) в сети МегаФона, вырос в 4,5 раза. Сейчас он составляет порядка четырехсот минут в месяц, сообщили в пресс-службе компании.

Технологию VoWiFi, позволяющую абонентам звонить через сети Wi-Fi, оператор запустил в республике в прошлом году. Сервис позволяет говорить по телефону в помещениях с недостаточным проникновением сотового сигнала, но устойчивым Wi-Fi подключением, например: на цокольных этажах, в «глухих» помещениях, в поездах и самолетах.Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов.«Везде, где есть устойчивый Wi-Fi, наш сервис позволяет совершать голосовые вызовы. При этом, в момент перехода из подключенного Wi-Fi в сотовую сеть, и обратно, разговор не прерывается, а качество звука остается чётким, - отмечает технический руководитель МегаФона в Бурятии Сергей Балданов. – Наши абоненты активно пользуются этой технологией, как альтернативой голосовым вызовам через мессенджеры. Ведь у собеседника может не быть возможности запустить приложение, и тогда важный разговор не состоится. Здесь и выручает наш сервис».Услуга поддерживается большинством современных смартфонов с операционными системами iOS и Android, не требует установки дополнительных приложений и автоматически переключается на Wi-Fi при неустойчивом сигнале мобильной связи. Также, сервис должен быть включен в настройках сотовой связи гаджета.В Бурятии наиболее активно используют технологию голоса через Wi-Fi обладатели гаджетов Samsung – они разговаривают через VoWiFi в среднем 95 минут в месяц, на втором месте – пользователи Huawei с 88 минутами, а на третьем – владельцы Apple с 85 минутами в месяц на абонента.Фото: предоставлено компанией МегаФон