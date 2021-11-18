ВСЖД направила более 230 млн рублей на женщин

Прекрасный пол составляет четверть коллектива магистрали – более 11 тысяч человек



На Восточно-Сибирской железной дороге успешно реализуется комплекс мероприятий по оказанию всесторонней поддержки сотрудницам магистрали. Так, на улучшение условий труда за девять месяцев нынешнего года выделено свыше 230 млн рублей. Значительная часть этой суммы затрачена на приобретение новой линейки спецодежды, разработанной специально для женщин, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Кроме того, проведен ремонт производственных помещений, где трудятся женщины, и комнат приема пищи более чем на 30 предприятиях дороги, улучшаются параметры микроклимата и освещения. В период неблагоприятной эпидемической обстановки установлено более 850 рециркуляторов воздуха. Всего мероприятиями по улучшению условий труда охвачено 4,6 тыс женских рабочих мест.



Сотрудницам магистрали оказывается и финансовая поддержка. Дополнительные гарантии и льготы для женщин предусмотрены Коллективным договором ОАО «РЖД». Реализуются проекты по популяризации спорта и здорового образа жизни, обеспечению культурного досуга работниц.



Женщины составляют практически четверть коллектива ВСЖД – более 11 тысяч человек.



Фото: company.rzd.ru



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