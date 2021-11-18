В салонах Tele2 Бурятии стартовала «Черная пятница»

Посетители могут получить скидку на смартфоны популярных брендов





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет старт «Черной пятницы» в своей розничной сети. До 5 декабря посетители фирменных салонов могут получить приятную скидку на смартфоны популярных брендов.

В салонах Tele2 Бурятии стартовала традиционная распродажа «Чёрная пятница». В этом году скидки для клиентов будут действовать в розничной сети оператора до 5 декабря. Абоненты могут приобрести смартфоны с экономией до 5500 рублей, - сообщили в пресс-службе компании.Воспользоваться предложением можно при условии приобретения в одном чеке акционного смартфона, страховки на него и тарифа «Мой онлайн +» или «Везде онлайн» с оплаченным трехмесячным периодом. Скидка доступна как новым, так и действующим абонентам оператора.Кроме того, в период «Чёрной пятницы», с 26 по 28 ноября, жители Бурятии смогут купить смартфон Xiaomi со скидкой до 6500 рублей. Подробности акции и перечень моделей, участвующих в распродаже, можно уточнить у продавцов-консультантов в салонах Tele2.Оператор постоянно расширяет ассортимент оборудования и смартфонов в своей фирменной рознице. В выборе устройств Tele2 анализирует предпочтения абонентов и учитывает их при формировании продуктовой линейки. В качестве партнеров компания выбирает зарекомендовавшие себя вендоры Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei.«В преддверии крупнейшей распродажи года мы также запускаем «Черную пятницу» в наших салонах и предлагаем посетителям принять участие в ней. Жители Бурятии могут выгодно приобрести смартфоны и комплекты к ним, сэкономив свой бюджет. Гаджеты могут стать подарком родным и близким к приближающемуся Новому году», - сообщил врио директора бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: предоставлено Tele2