К новому году Бурятия недосчитается сотен предприятий общепита и торговли

Над многими предприятиями непродовольственной торговли и общепита нависла нешуточная угроза разорения



После запрета до 31 декабря 2021 года пользоваться благами цивилизации без QR-кода посетителей в кафе, барах, ресторанах и промтоварных магазинах и ТРЦ стало гораздо меньше.



Причем, несмотря на то, что запуганное и лишенное доступа к благам цивилизации население стало активно вакцинироваться, более половины населения Бурятии еще это не сделало. О том, как бизнес региона переживает форсирование вакцинации через введение новых ограничений, в материале «Номер один».



Продукты под запретом



Спустя неделю после введения QR-кодов бизнес находится в полном ауте. На площадке перед одним из крупнейших по площади ТРЦ Capital Mall редкие машины. На входе, перегороженном красно-белыми лентами, стоят измученные охранники, сканирующие QR-коды на смартфонах посетителей. И пропускающие редких посетителей, имеющих справки. Даже тех, кто только забежал снять деньги из расположенных на входе банкоматов.



Несмотря на то, что банки и банкоматы это неприкасаемое в РФ и никакие QR-коды не нужны, чтобы оплатить кредит, охранники стоят насмерть. Некоторые страждущие возмущаются, что их не пропускают, и особо настойчивых снять деньги все же пропускают, коршунами кружа вокруг них, лишь бы они не проскочили в торговые залы. Как объяснил один сочувствующий охранник, «еще утром мы к банкоматам народ пускали без справок, но сегодня к нам зашла мобильная группа. Сидят там наверху и отсматривают по мониторам, кого я сканирую и требую ли паспорт». В самом ТРЦ Capital Mall звенящая тишина. Он и раньше не особо был наполнен, но последовательные локдауны и ограничения привели к тому, что совсем обезлюдел.



В соседнем ТРЦ «Глобус» охранники перегородили вход в ранее популярный продовольственный супермаркет низких цен «Маяк». Хотя продовольственная розница нигде в стране не подпадает под антивирусные ограничения, охрана непреклонна: вакцинируйтесь - тогда запустим. Здесь народ выплескивает всю накопившуюся за эти годы агрессию, причем слова не выбирают. Люди мотивируют это тем, что ограничений доступа к еде не допускали и в голодные годы. Охранники, судя по их вялым репликам, при проверке паспорта и сканировании QR-кода солидарны с народом. Но действуют согласно указаниям начальства. По их словам, они «не могут обеспечить и проконтролировать проход посетителей только к «Маяку».



Добавим, что страдают самые незащищенные — ведь относительно дешевый «Маяк» обслуживает граждан с невысокими доходами.



Но народ быстро соображает. Вакцинированные идут в магазин, закупают продукты, а на улице их встречают родственники или невакцинированные друзья, и они вместе выгружают товар.



Кстати, много претензий по поводу того, что охранники не имеют права требовать паспорт у покупателей - по федеральному закону только полиция и ряд структур имеют право доступа к персональным данным. Но охранники ссылаются на ограничительный указ главы Бурятии, где требовать удостоверения личности им разрешается. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, федеральное законодательство действительно четко регламентирует круг лиц, имеющих право требовать удостоверения личности при проверке, частных охранников там нет. Однако в связи с эпидемиологической опасностью охранники могут удостовериться в том, что гражданин действительно тот, за кого себя выдает. И требование только паспорта незаконно - в качестве документов, удостоверяющих личность, может использоваться также военный билет, заграничный паспорт и водительские права.



А вот в бутиках возле торгового комплекса «Тумэр-Морин» ни о каких QR-кодах и слышать не желают и пока обслуживают без них.



Арендатор одного из многочисленных магазинчиков (бутиков) по продаже строительных материалов не особо подбирает выражения.



- Да эти *** (непечатное выражение) нас просто разорить хотят, поток и так упал с кризисом, а теперь только половину людей мы сможем обслужить, - возмущается предприниматель. - Поэтому работаем по-старому.



Однако ситуация быстро меняется. Раздается звонок на смартфоне, и его лицо становится каменным.



- Меня только что предупредили, на рынок зашла мобильная группа, теперь всех обслуживаем по QR-кодам, надевайте маски, - говорит он.



Выживут не все



- Это самый сильный удар, лучше бы они локдаун еще на пару недель объявили, а такие ограничения до нового года приведут к падению выручки у многих организаций минимум в два-три раза, - отмечает экономист Анатолий Думнов. - Многие этого не выдержат.



Рестораторы Бурятии также полагают, что если в декабре отрасль не заработает, то к весне многим бизнес-организациям придется отмечать «похороны».



- Поток клиентов в сфере общепита значительно сократился, падение выручки весьма значительное, компании ушли в глубокий минус, - говорит ресторатор Константин Агалов. - Проблема в том, что время для ограничений выбрано крайне неудачное, ведь ноябрь, декабрь и первые дни января являются самыми доходными для нашей отрасли. А с января по март, «накопив жирок», мы потом дотягиваем до весны. Если до начала декабрьских корпоративов не откроемся, то к весне многие предприниматели закроются.



Многие из них говорят, что, несмотря давление, сегодня оказываемое на непривитых, трудно надеяться, что большинство жителей Бурятии поставят себе укол в ближайшее время. Есть вероятность, что они просто сократят траты на кафе, рестораны, фитнес-центры и станут ждать лучших времен. А тем временем бизнес будет разоряться.



- Поработаем еще немного. Если будем сильно уходить в минус, временно придется закрываться, - говорят они.



Неясно, сколько ИП закроется до 31 декабря 2021-го. Так, если в 2020 году, по некоторым оценкам, около 10-15% предприятий общественного питания и баров не выдержали локдаунов, то к новому году число закрытых предприятий может исчисляться сотнями. Причем не только в этой сфере.



Другие же крутятся, как могут.



- В налоговой я уже добавил в ОКВЭД новый вид деятельности, и поскольку мой промтоварный магазин теперь перешел в режим смешанной торговли, буду обслуживать покупателей без кодов, - признался нашей редакции один из предпринимателей.



Между тем не все так просто, подобную лазейку в законодательстве легко администрировать и наказывать за нарушения.



В министерстве экономики Бурятии отметили, что пока никаких новых мер господдержки в связи с повсеместным введением QR-кодов не предусмотрено. Это также подтвердила на недавних публичных слушаниях по бюджету 2022 года министр Екатерина Кочетова. По ее словам, в 2021 году фиксируется значительный рост налоговых поступлений от малого бизнеса, что, по мнению чиновника, свидетельствует о том, что бизнес работает.



В министерстве промышленности и торговли также не видят оснований для дополнительной помощи.



Работаем по федеральным выплатам МРОТ пострадавшим отраслям и по региональным мерам отсрочки выданных займов после заявлений предпринимателей, отмечают в ведомстве.



Бизнес-омбудсмен РБ Чингис Матхеев полагает, что у предпринимателей действительно наступают сложные времена, «поскольку и так поток клиентов сократился». Но если вакцинация пойдет быстро, то со временем ограничения снимут, возможно, раньше, чем ожидается. Правда, подчеркнул он, о конкретных сроках никто в республиканском штабе не говорит. Пока называется только 31 декабря.



QR-коды продлят до лета 2022?



В Бурятии пока от введения QR-кодов выигрывают местные супермаркеты, увеличившие продажи промтоварных позиций. Говорят, что особенно хорошо идут чайники, лампочки и прочий ширпотреб, недоступный для непривитых. А к новому году, в связи со снижением конкуренции, там вообще ожидается ажиотаж. А также федеральные и зарубежные онлайн-площадки Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Aliexpress и др.



Население, жалуются местные бизнесмены, все более активно стало пользоваться онлайн-сервисами, отвыкая ходить в ТРЦ. Между тем темпы вакцинации, ради чего вводятся ограничения и которые внимательно мониторят бизнесмены, пока их не слишком впечатляют. По состоянию на 12 ноября в Бурятии полностью завершили вакцинацию всего 313,9 тыс. человек. На фоне почти миллионного населения Бурятии это, согласитесь, немного, несмотря на не имеющие аналогов в истории меры принуждения к получению QR-кодов. Причин много, и не последняя из них - люди глухо ропщут и сопротивляются несправедливому, по мнению многих, давлению. Госдума с целью понуждения к вакцинации в ноябре планирует рассмотреть два законопроекта - о запрете на пользование авиационным и железнодорожным транспортом без QR-кодов. И запрете посещать без кодирования непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры и массовые мероприятия, причем до лета 2022 года. Уже ясно, что при таком подходе надежда дотянуть до лета для многих бизнесменов выглядит призрачной.



P.S. Пока верстался номер, нам стало известно, что глава Бурятии Алексей Цыденов вносит на ноябрьскую сессию Народного Хурала поправку в бюджет, которая несколько облегчит положение части пострадавших предпринимателей. В случае ее принятия бизнесмены, работающие по упрощенной системе налогообложения и обороты которых за 9 месяцев 2021 года упали более чем на 30%, смогут рассчитывать на некоторое снижение налогового бремени. Подобные меры господдержки пока заявлены лишь в Бурятии и Забайкальском крае.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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