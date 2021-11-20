Бурятский бизнес готовится к экспансии федеральных торговых сетей

Наши бизнесмены ищут свои пути выхода из кризиса и затягивают пояса



Коронавирусные ограничения и экономический кризис заставили крупные торговые концерны обратить внимание и на наш Байкальский регион. В Иркутскую область заходят «Пятерочка» и «Макдональдс», а в Улан-Удэ в следующем году откроется «Леруа Мерлен». Тем временем наши бизнесмены ищут свои пути выхода из кризиса и затягивают пояса.



Ждем «Пятерочку»



Об усилении интереса крупнейших российских ритейлеров к провинции говорят события в соседнем регионе. В Иркутской области открылось уже восемь магазинов торговой сети «Пятерочка»: три — в Иркутске, два — в Усолье-Сибирском, два — в Ангарске, один - в Шелехове. Иркутская область стала 67-м регионом присутствия розничной компании X5 Group.



Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров отметил, что сеть продолжит расширять географию присутствия «Пятерочки» на восток - в Иркутской области в 2022 году откроется еще 35 точек. При этом под удар подпадает местная сеть «Слата» - при сравнимой линейке продуктов у федеральной сети куда большие финансовые резервы.



- Нужно понимать, что Х5 Retail Group - это крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На западе страны и в центральных регионах расширяться уже некуда. Поэтому движение на восток вполне логично. А привлекательность Иркутской области легко объяснить – платежеспособного населения там гораздо больше, чем в Бурятии. Плюс у соседей несколько экономически сильных городов, в отличие от Улан-Удэ, который становится моногородом всей республики, - говорит экономист Алдар Булдаев.



По словам эксперта, экспансия «Пятерочки» в Бурятию также неизбежна. По официальной информации, до 2023 года этот федеральный ритейлер планирует увеличить количество магазинов с 17 до 20 тыс. магазинов. В эту сеть входят магазины «У дома» под брендом «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток».



- Есть информация о переговорах Х5 Retail Group с одним из крупных сетевиков Бурятии. Но пока преждевременно говорить о поглощении – подобные сделки требуют длительной подготовки и аудита. При этом «Пятерочка» вполне может зайти с открытия небольших магазинов, в этом сегменте они станут конкурентами наших сетей типа «Николаевский», «Барис» и «Либерти», - отмечает экономист.



Еще одним знаком внимания международных брендов к Прибайкалью служит заход «Макдональдса». Правительство Иркутской области и McDonald's подписали соглашение, в рамках которого сеть ресторанов быстрого питания начнет работу в регионе и в течение пяти лет откроет до восьми заведений.



Сеть ресторанов быстрого питания перешла отметку в 800 предприятий по всей России, а всего в течение 2021 года планируется открыть около 80 новых предприятий. Напомним, заведения конкурентов McDonald's - Subway, KFC, Burger King - также вначале открывались в Иркутске, а затем добирались и до Улан-Удэ.



Ответный удар



«Леруа Мерлен» – еще один международный игрок, и он уже точно откроется в Бурятии. Торговый гигант разместился в центре Улан-Удэ, хотя и не в самом удачном месте. Строительством занимается компания «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капительного строительства – 3»). Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей. Сроки неоднократно сдвигались, последний дедлайн объявлен на ноябрь 2022 года.



- Понятно, что «Леруа Мерлен» способен составить жесткую, я бы даже сказал, жестокую конкуренцию нашим сетям. Ассортимент у них отличается от «СМИТа» и «Вегос-М». При этом я бы не посыпал голову пеплом раньше времени - «Леруа Мерлен» делает ставку на массового клиента. А количество крупных строек в нашем регионе в последнее время говорит о том, что «СМИТ» и «Вегос-М» не останутся у разбитого корыта, - считает Алдар Булдаев.



Интересно, что кадровики «Леруа Мерлен» еще год назад начали охоту за менеджерами, знающими местный рынок. По нашей информации, они делают ставку на руководителей, имеющих опыт работы именно в «СМИТе» и «Вегос М».



О том, что бурятские бизнесмены давно готовятся к переделу рынка строительных материалов, говорит и расширение их интересов за пределы республики. Так, «Вегос М» активно осваивается в Чите. Там идет строительство нового торгового центра, который, по информации ИА ZabNews, принадлежит бурятской компании. На территории бывшего Читинского машиностроительного завода планируется завершить все работы и открыть магазин уже в 2022 году.



Если «СМИТ» не только продает стройматериалы, а еще строит жилые дома и муниципальные объекты, то «Вегос М» ищет партнеров в Монголии. Компания недавно заключила внешнеторговый контракт на поставку строительных материалов.



Отметим, слухи об исходе крупного бурятского бизнеса из республики ходили уже давно. Несколько лет назад эти компании меняли прописку на московскую, однако после вернулись в домашний регион.



Засилье федералов



Если пройтись по доходным отраслям ритейла Улан-Удэ, то можно заметить засилье федералов. Если в торговле техникой «Славия-Тех» фактически в одиночку противостоит «Эльдорадо», «МВидео», ДНС и еще куче федеральных игроков, то в цветочном бизнесе город поглотила красноярская сеть «Крона». По всему городу уже насчитывается 30 магазинов этой сети.



- Теперь из Голландии и Эквадора можно заказать любую позицию, а магазинчики с цветами уже на каждом шагу. И это несмотря на экономический кризис. С одной стороны, это замечательно, казалось бы, появилась конкуренция. Однако здоровая конкуренция со временем завяла. В Улан-Удэ зашли крупные фирмы с агрессивной политикой, - делится с «Номер один» своими наблюдениями один из «долгожителей» улан-удэнского цветочного рынка.



Интересно, что в Иркутск залетной цветочной «мафии» не удалось зайти. Крупные местные игроки дали отпор красноярцам – рынок Иркутска держат местные «Байкал-флора» и «Рассвет».



- «Байкал-флора» навтыкала точки на остановках. А «Рассвет» делает ставку на раскрученные места. При этом, если в Иркутске три крупных оптовика, то в Улан-Удэ таковых остались всего два. Может быть, вы заметили, что во многих магазинах разных фирм видите одни и те же цветы по одним и тем же ценам. У нас большинство салонов, даже крупных, закупают цветы у своего же конкурента-гиганта - это быстро, не хлопотно и цветы можно закупить в долг, - отмечает наш собеседник.



Рынок доходов можно оценить по объемам – в неделю в Улан-Удэ приходит три фуры цветов. Если брать самые распространенные розы, то это почти 500 коробок. Произведем несложные подсчеты: в каждой коробке в среднем 400 стеблей, цена на средний цветок при монополисте от 140 рублей вырастет до 250. Таким образом, в месяц реализация только в Улан-Удэ смогла бы приносить монополисту несколько сот миллионов. И, соответственно, речь идет о годовых миллиардных оборотах.



Как видим, приход иногородних торговых гигантов в Бурятию неизбежен. Смогут ли наши предприниматели выжить под их натиском, да еще и в условиях коронавирусных ограничений - большой вопрос.



Леонид Григорьев, «Номер один».

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