В Бурятии бизнесменам "заплатили" за нерабочие дни и QR-коды

Около 500 предпринимателей получили безвозмездные гранты из федерального бюджета



С начала приема заявок в налоговый орган поступило 1166 заявлений от бизнесменов республики, ведущих деятельность в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса, на получение субсидии из федерального бюджета. На сегодняшний день одобрено 458 заявок на сумму 27,6 млн. рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономики Бурятии.



"Напомним, что субсидия предоставляется из федерального бюджета для частичной компенсации затрат предпринимателей, связанных с деятельностью в условиях нерабочих дней. А также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов", - добавили в пресс-службе министерства.



Как пояснили в ведомстве, для получения субсидии необходимо до 15 декабря 2021 года направить заявление в налоговые органы.



Фото: pixabay.com



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