В Бурятии все чаще выявляют фальшивые пятитысячные купюры 1997 года выпуска

Фальшивомонетчикам их легче подделывать, чем банкноты с усиленной защитой модификации 2010 года



Сотрудники банков в Бурятии в третьем квартале текущего года обнаружили и изъяли из оборота 32 поддельные банкноты. Почти все подделки — 31 штука — номиналом 5000 рублей. Годом ранее было выявлено 18 фальшивок, и все они также были самого крупного номинала, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



«Фальшивки номиналом 5000 рублей чаще всего имитируют банкноты образца 1997 года — их подделывать фальшивомонетчикам легче, чем банкноты с усиленной защитой модификации 2010 года. Поэтому Банк России рекомендует жителям Бурятии быть особенно бдительными, если в руки попадают деньги крупных номиналов или старых выпусков. Проверить только самые известные защитные элементы — водяной знак на просвет или участки с повышенным рельефом на ощупь — здесь недостаточно. Главное правило — и оно действует для банкнот любых номиналов — проверять не менее трех-пяти признаков подлинности», — рассказал заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Борис Цыденов.



Он также отметил, что в комплекс признаков подлинности российских банкнот входит целый ряд защитных элементов, которые можно проверить «невооруженным глазом». Среди них — группа признаков, контролируемых наклоном купюры под углом. Изменением угла зрения на банкноту номиналом 5000 рублей образца 1997 года, например, можно проверить скрытое изображение букв «РР», то есть аббревиатуру слов «российский рубль» — на орнаментальной ленте, оптически переменную краску на гербе Хабаровска и другие защитные элементы.



Узнать, как должны выглядеть защитные элементы на настоящих купюрах и потренироваться их проверять можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». Подробная информация о признаках подлинности российских денег также есть на официальном сайте Банка России и на сайте «Финансовая культура».



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Фото: «Номер один»



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