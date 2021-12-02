В Бурятии за десять лет производство молока сократилось в два раза

В Народном Хурале 30 ноября на заседании «круглого стола» обсудили накопившиеся проблемы в молочной отрасли и внесли предложения по ее спасению.

Ежегодный спад производства

Как сообщил открывая «круглый стол» председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов, анализ динамики показателей за 2010-2020 гг. показывает спад производства молока во всех категориях хозяйств на 52%, то есть за 10 лет объем производства молока в республике сократился в два раза.

- Молочная продуктивность коров остается на низком уровне. Это обусловлено рядом факторов: малая численность скота высокопродуктивных пород, недостаточная кормовая база, слабая зоотехническая и селекционно-племенная работа, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие мотивации у фермеров наращивать производство молока (из—за отсутствия рынка сбыта, низкой закупочной цены на молоко), - отмечает Дмитрий Швецов.

В настоящее время в Бурятии работают 49 молочно-товарных ферм, КРС молочного направления содержат 10 организаций и 140 КФХ.

Состояние большинства молочно-товарных ферм оставляет желать лучшего: здания, приспособленные под содержание молочного скота, слабо оснащены. Строительство новых ферм, в свою очередь, сдерживается отсутствием денег у фермеров, долгими сроками окупаемости и невысокой доходностью молочной отрасли.

Эти факты подтвердила начальник отдела развития агропромышленного комплекса администрации Бичурского района Альбина Кондакова. Женщина рассказала о проблемах фермеров своего района.

- В Бичурском районе содержится 5989 коров молочного направления, что составляет 41% от общей их численности. Большая часть КРС содержится в малых формах хозяйствования и всего два предприятия – ООО «Еланская гречиха» и ООО «Восход» содержат коров молочной продуктивности. За последние два года в районе прекратили работу четыре молочные фермы. «Еланская гречиха» имеет производственные помещения, но они были построены в 1984 году, ремонт проводился в 2006 и сейчас нужна новая ферма. У остальных фермеров специальных помещений нет вообще. Также нужен хороший корм, но заготавливать его невозможно из-за отсутствия техники. Кроме того, производителей не устраивают закупочные цены на молоко, - рассказала Альбина Кондакова.

Закупочные цены на молоко действительно очень низкие и, как следствие, содержать молочных коров просто невыгодно. Средняя закупочная цена молока в 2020 году составляла 23,1 за 1 кг.

- Средняя закупочная цена молока-сырья в 2021 г. составила 27 р 40 коп. за 1 кг, что на 18% выше уровня 2020 года. При этом средняя себестоимость производства молока составляет 22 руб за 1 кг, а при условии кормления коров сочными кормами может достигнуть и 30 рублей. Рентабельность производства молока составляет 1% без государственной поддержки и 3,4% с учетом господдержки, - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов.

Субсидии не помогают

Как сообщил председатель профильного комитета Народного Хурала Дмитрий Швецов, за 2021 год общий объем господдержки в сфере сельского хозяйства составил 50 млн рублей, выделялись также средства на модернизацию техники, грантовую поддержку КФХ и СПоК.

Депутат напомнил, что «круглый стол» по проблемам молочной отрасли проводился в ноябре 2017 года, по его итогам были внесены изменения в республиканский закон о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями.

В настоящее время фермеры могут воспользоваться целым рядом льгот и субсидий: это субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, возмещение части затрат на содержание маточного поголовья КРС молочного направления, субсидии на приобретение племенного молодняка молочного направления.

В то же время воспользоваться субсидиями, как это позволяет сделать закон, на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья КРС молочного направления удается не всем. Причина – слишком маленькая отгрузка молока на переработку, а чтобы получить субсидию, сдавать на переработку нужно не менее 50% произведенного молока.

- Всего с 2011 по 2021 гг. на поддержку производства молока в рамках закона Республики Бурятия из бюджета выделили 106,8 млн, однако эти меры не помогли. Ситуация остается острой и требует решения на региональном уровне, - подчеркнул Дмитрий Швецов.

Как выйти из кризиса?

По мнению депутатов, республике необходимо предусмотреть гранты на строительство и оснащение молочно-товарных ферм на 200 голов из республиканского бюджета.

Также необходимо увеличить объем субсидий на возмещение части затрат на модернизацию АПК, затраты на закуп молока-сырья в ЛПХ и КФХ, финансировать мероприятия по предоставлению грантов на строительство молочно-товарных ферм, проработать вопрос по строительству и реконструкции силосных ям, обследовать генетическое здоровье коров и определить генетический потенциал молодняка КРС по молочной продуктивности, произвести расчет потребности в кормах, увеличить посевные площади кормовых культур на сенаж и силос, добавлять в рацион КРС сочные корма и др.

Эмоционально высказался на заседании директор ООО «Рубин» Александр Никонов. По его мнению, для того, чтобы возродить прежние объемы производства молока, нужно сделать так, чтобы заниматься этим фермерам было выгодно.

- У нас сдаточная цена на молоко на «Молоко Бурятии» выходит 23 рубля, высшим сортом не принимают, что снижает закупочную стоимость. Если молоко сдаем в другие организации, там цена повыше и также поступают фермеры - сдают тем, кто больше платит. Качество молока может и не идеальное, но оно хорошее, его берут многие и нареканий нет. Еще одна проблема - низкие дотации. Молоко должно приниматься по цене не ниже 40 рублей, тогда заниматься им будет выгодно. Третье – у нас есть молокозавод есть, но мы не можем конкурировать с ним по ценам, так как у нас вся продукция из натурального молока. Еще одна проблема - кадровый вопрос. Предлагаем зарплату дояркам 45-50 тысяч, но найти никого не можем. Остро стоит вопрос с кормами. Молочное животноводство основано на хорошем корме. Там, где корма не очень хорошие, произвести нормальное молоко невозможно. Если в Иркутской области надой 8000 литров молока в год с коровы, то у нас всего 2000 литров надаивается от одной коровы, - рассказал Александр Никонов.

Депутаты Народного Хурала, выслушав мнения всех приглашенных, предложили ряд способов решения перечисленных проблем.

Депутат Найдан Чимбеев выдвинул идею о том, что для строительства молочно-товарных ферм необходимо выделять средства из бюджета и строить хотя бы по одной ферме в год.

- Поиск инвесторов на строительство может затянуться, поэтому минсельхозу необходимо разработать программу, а мы постараемся внести эту статью расходов в бюджет. Затем объявить конкурс среди фермеров. Так мы бы смогли увеличить производство молока, - уверен Найдан Данзанович.

Депутат Петр Носков считает, что в республике нужно разработать стратегию развития молочного производства и уже под нее закладывать меры поддержки.

- Прошу министерство сельского хозяйства разработать стратегию, тогда мы будем знать, какое молоко и для чего хотим получить. А так до конца не понимаем, какое молочное хозяйство нам нужно. Существующие меры господдержки росту производства молока не помогают, - говорит депутат.

Председатель профильного комитета Народного Хурала Дмитрий Швецов согласился с тем, что Бурятии необходимы новые, современные молочно-товарные фермы.

- Надеемся, что в бюджете, который будет принят на 2022 год, доля финансирования сельского хозяйства будет увеличена, - подытожил Дмитрий Швецов.

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