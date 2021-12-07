Бурятию ждет новый рост цен на стройматериалы и услуги строителей

В этом уверены практически все директора строительных фирм







59% опрошенных руководителей строительных организаций Бурятии оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», 41% - как «благоприятную» и «удовлетворительную». Таковы итоги исследования деловой активности строительных организаций в 4 квартале 2021 года, проведенного Бурятстатом.

Средняя обеспеченность заказами у строительных организаций по сравнению с прошлым кварталом не изменилась и составила 8 месяцев.Среди факторов, сдерживающих работу строителей, 56% респондентов констатировали «высокую стоимость материалов, конструкций, изделий», 41% - «высокий процент коммерческого кредита», 23% - «нехватку и изношенность строительных машин и механизмов», 20% - «недостаток квалифицированных рабочих», 19% - «недостаток заказов на работы», 18 % - «высокий уровень налогов».При этом 98% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 60% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы.Фото: «Номер один»