Tele2: жители Бурятии предпочитают «счастливые» цифры в красивых номерах

Самым популярными стали комбинации из трех нолей, семерок или восьмерок





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал комбинации цифр, которые чаще всего выбирали жители Бурятии для своего мобильного номера при подключении к сети компании. В 2021 году самыми популярными стали номера со «счастливыми» числами ноль, семь, восемь.

Tele2 отмечает рост популярности красивых номеров в своей сети, сообщили в пресс-службе компании. В 2021 году их приобрели в три раза больше жителей республики, чем годом ранее. Почти в четыре раза выросло количество заказов таких номеров через онлайн-канал. Около 40% всех клиентов компании в Бурятии при оформлении мобильного номера пользовались сервисом индивидуального подбора. Самым популярным вариантом стали комбинации со «счастливыми» цифрами из трех нолей, семерок или восьмерок.До 31 декабря 2021 года оператор дарит жителям Бурятии красивые номера. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать номер стоимостью 3000 рублей и тариф «Мой онлайн+», применить специальный промокод и оформить заказ. Общая стоимость покупки будет равна абонентской плате по выбранному тарифу за три месяца. Заказ можно оформить на сайте Tele 2 или приобрести комплект в фирменных торговых точках оператора. Более подробную информацию можно получить на сайте компании или у продавцов-консультантов в салонах связи.Фото: предоставлено Tele2