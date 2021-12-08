Подарков от Tele2 становится больше

Оператор расширил возможности программы лояльности

Как сообщили в пресс-службе компании, до 31 декабря клиенты Tele2 в Бурятии могут получить пиццу «Бьянка» в подарок при заказе на сумму от 700 рублей в «Дзен Пицца». Предложение действует при самовывозе или посещении пиццерии. Активировать бонус можно в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте оператора. Полученный промокод нужно ввести при онлайн-заказе на сайте или в приложении «Дзен Пицца», либо показать кассиру при покупке в пиццерии.





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности программы лояльности «Больше» в Бурятии. Клиентам компании стали доступны предложения от новых партнеров оператора – «Дзен Пицца» и «Яндекс.Заправки».Также у клиентов Tele2 появилась возможность сэкономить, заправляя свой автомобиль через сервис «Яндекс.Заправки». В рамках акции автолюбители получат скидку 2 рубля с каждого литра при заправке первых 150 литров топлива. Воспользоваться предложением можно в разделе «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки». Для этого нужно выбрать из списка акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. Подробные условия – на сайте tele2.ru.«В рамках нашей концепции «Другие правила» мы развиваем коллаборации в самых разных направлениях: от обучения и развлечений до еды или шопинга. До конца декабря жители и гости Улан-Удэ могут порадовать себя вкусной пиццей от «Дзен Пицца», а также получить бонус от сервиса «Яндекс. Заправки». Традиционно абонентам Tele2 доступны и другие выгодные предложения от наших партнеров», - сказал врио директора бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: предоставлено Tele2