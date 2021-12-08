TikTok в Бурятии догнал по популярности Вконтакте

За год объем мобильного трафика в соцсетях в республике увеличился на треть





TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Бурятии, уверенно обогнав Одноклассники и поравнявшись с ВКонтакте. Первое место по-прежнему занимает Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе компании, за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях в республике увеличился на треть. На долю Instagram приходится 31% потребляемого трафика, далее следуют ВКонтакте и TikTok с 28% на каждую соцсеть, а на третьем месте – Одноклассники с 9%.TikTok в регионе продемонстрировал самый высокий показатель прироста – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился почти в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram также подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на треть.По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем в России пользователь TikTok расходует 225 Мб интернет-трафика в сутки, для Instagram этот показатель составляет 197 Мб, для ВКонтакте – 107 Мб.А вот самая активная аудитория по-прежнему у ВКонтакте – ежедневно соцсеть посещают 73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, а далее - TikTok с 35%.Фото: предоставлено компанией МегаФон