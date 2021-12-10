В Бурятии от нового собственника ТГК-14 ждут снижения тарифов

Однако как поведут себя новые владельцы компании, никто не знает





В Бурятии сдержанно оценивают предстоящий переход контроля над ТГК-14 от структур ОАО «РЖД» к угольщикам из ОАО «СУЭК» . Эксперты полагают, что в целом это может стать позитивным шагом, призванным переформатировать, мягко скажем, не слишком дружелюбную политику компании к жителям региона. Многое будет зависеть также от того, по какому варианту начнут работать новые собственники. Вопросы снижения тарифов на тепло на 30-40%, качественное теплоснабжение и уход от непрозрачных схем работы компании, что вызывает критику общественников, - все это по-прежнему актуально.

Как уже сообщал «Номер один», ОАО «РЖД», через сеть своих структур владеющее контрольным пакетом акций ТГК-14, уже несколько лет пытается избавиться от непрофильного актива. Для угольщиков же из ОАО «СУЭК» покупка генерации более-менее логична, тем более что ближайший угольный разрез (Тугнуйский), с которого уголь поступает на ТЭЦ Улан-Удэ, расположен в Бурятии. Пока стороны не комментируют сделку в традициях секретности, свойственной госкомпаниям и приближенным к Кремлю структурам. Ведь СУЭК относится как раз к последним. Разговоры о предстоящей сделке вызвали сдержанное одобрение в Улан-Удэ.- Надеюсь на позитивные изменения, специально ездил в Красноярск, где изучал взаимодействия городских властей и СГК (принадлежит СУЭКу), - говорит председатель комитета Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков. - Они там гораздо более четко работают, у них отлажен контроль, мероприятия по энергосбережению и чистому воздуху разрабатывают совместно с энергокомпанией.Общественники же смотрят на ситуацию с осторожностью.- Да, такие планы существуют, и важно понять, по какому варианту будут работать новые собственники в случае перехода управления ТГК-14 к угольщикам, - говорит эксперт в области теплоэнергетики, член Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев. - При первом варианте новые собственники оставляют старый менеджмент в своих креслах, ничего не меняя, и тогда те продолжат «зарабатывать деньги» по тем схемам, которые, как мы знаем, они умеют делать. Второй вариант - полная смена менеджмента в Улан-Удэ и Чите и работа в новом русле. Тогда станет возможным пересмотр тарифа на тепло в сторону снижения. А, по моим расчетам, речь может идти о снижении на 30-40%.Также, по мнению Владимира Афанасьева, появится возможности все же актуализировать и принять Схему теплоснабжения на 2022 год и на другие годы со всеми замечаниями, вынесенными экспертами в ходе общественных слушаний. Это позволило бы решить вопросы по температурным графикам и гидравлическим расчетам, поскольку существует мнение, что потребители недополучают то тепло, что оплачивают по тарифу. Отсюда и многочисленные жалобы населения на холод в квартирах с наступлением зимнего отопительного сезона.Добавим, что издержки ТГК-14 на покупку угля могут снизиться, поскольку поставлять топливо будут «свои» и, думается, по ценам, позволяющим предприятиям работать рентабельно. В самом же объединении добычи угля и генерации есть элемент синергии. Ведь энергетики получат надежного поставщика угля. А угольщики - гарантированный сбыт в регионе.Сейчас в мире идет спрос на уголь, и растут цены, но это временное явление, поскольку западные страны взяли курс на зеленую энергетику и снижение углеродных выбросов. Это потянет цены вниз. Эксперты полагают, что смена собственника и работа на новых принципах, а также тема тарифной политики может стать предметом обсуждения региональных властей с новыми акционерами ТГК-14.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»