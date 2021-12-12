Вклад Бурятии в рост турпотока на Дальний Восток – 16 проц

Заявки на турчартеры в республику есть из Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы







Турпоток в Дальневосточный федеральный округ за год возрос на 61%, Бурятия внесла серьезный вклад в эту динамику - 13% от всех туристических прибытий. О том, как удалось достигнуть таких высоких результатов в период пандемии, рассказал на пленарной дискуссии онлайн-форума «ProДФО» глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Безусловно, у нас есть свои преимущества – это Байкал и наши природные особенности. Это та красота, которую мы имеем и бережем, но в тоже время мы должны дать возможность развитию с учетом наших преимуществ. У нас богатая история, которая тоже продается в виде турпродуктов и которая тоже является основой для привлечения туристов», - подчеркнул глава Бурятии.



К преимуществам Алексей Цыденов отнес богатый природный мир, историко-культурное наследие: долину Баргузина – родину праматери Чингисхана - Баргуджин Токум, центр буддизма России, семейские деревни, хранящие традиции старообрядцев, и гастрономические бренды, которые в прошлом году победили на конкурсе «Вкусы России», сообщает пресс-служба правительства республики.



«Понятно, что лидеры туризма в ДФО – Приморский и Хабаровский края, но и мы развиваемся. Первые внутрироссийские чартеры полетели в Бурятию. И мы не только всю летнюю чартерную программу выполнили, но и за счет крайне положительных отзывов отработали зиму, это лето. И у нас уже есть заявки из Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, из Москвы. Мы ограничены емкостью приема, и это потенциал для инвесторов для вложения в развитие туризма, - рассказал глава Бурятии.



Он также отметил, что благодаря развитию туризма в республике появились новые инвесторы. Так, инвестор выкупил и вкладывает курорт «Горячинск» – объем инвестиций 1,7 млрд рублей. Инвесторы зашли на курорты с минеральными источниками «Саяны», «Нилова пустынь» и «Аршан». На берегу Байкала начато строительство гостиницы на 153 номера с термальным комплексом и всей необходимой инфраструктурой – объем инвестиций в строительство 1,6 млрд рублей.



«С помощью Юрия Петровича Трутнева и с его личным участием к нам зашла компания «Космос Отель Групп», у них 21 отель по всему миру. Компания уже оформила землю, объем инвестиций порядка 11 млрд рублей. Компания строит эко-отель на берегу Байкала на 400 номеров с эко-парком, вписанным в природу. Мы видим, что это привлекательно для инвесторов, очень привлекательно для туристов, имеет высокий инвестиционный потенциал. Это все работает с участием тех мер поддержки, которые есть на Дальнем Востоке. Все-таки преференциальные режимы, субсидии и прочее позволяет сделать все это более инвестиционно привлекательным. Поэтому мы в это верим, за этим будущее», - заявил Алексей Цыденов.



«Если мы научимся привлекать на Дальний Восток туристов, значит, мы будем развиваться намного быстрее, потому что туризм вокруг себя создает массу дополнительных рабочих мест, дополнительных сервисов. Мы будем продолжать работу по совершенствованию развития экономики, мы будем рады всем предложением со стороны дальневосточников, мы будем все больше заниматься созданием условий для жизни людей», - отметил в свою очередь полпред президента ДФО.



Фото: egov-buryatia.ru



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