Эко-дроны начали следить за строительными работами на Транссибе и БАМе

Квадрокоптеры разработаны специально для мониторинга больших территорий



К мониторингу экологической ситуации на Восточно-Сибирской железной дороге впервые подключены два дрона, их основная задача – наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и окружающей среды, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Летательные аппараты задействованы на участках БАМа и Транссиба, расположенных в границах Байкальской природной территории. Квадрокоптеры разработаны специально для мониторинга больших территорий, к тому же они способны работать с глобальными навигационными спутниковыми системами. Установленные на беспилотниках модули позволяют с высоты определить точные координаты любых наземных объектов, обнаружить протечку воды, возгорание, разлив топлива или свалку у железнодорожных путей.



Помимо этого, на дронах установлены тепловизионные камеры, которые автоматически фиксируют вредные выбросы с указанием точной локации, даты и времени, они совмещают оптические и тепловые снимки, анализируют их в он-лайн режиме.



Квадрокоптеры весят чуть меньше килограмма, они оснащены интеллектуальными батареями с функцией обогрева, что позволяет работать при минусовых температурах.



Фото: pixabay.com



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