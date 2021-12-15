В Бурятии продолжат реконструкцию региональной автодороги в Курумкан

В перспективе трасса должна «дотянуться» до Нового Уояна, соединив БАМ с центром республики



Более 2 млрд рублей выделено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на дальнейшую реконструкцию одного из значимых дорожных объектов республики региональную автомобильную дорогу Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в 2022-23 годах, сообщили в минтрансе Бурятии.



Ремонт на этой автомобильной дороге стартовал в 2000 году, с тех пор было отремонтировано 276 км трассы, построен мост через реку Баргузин протяженностью 411 метов.



В ноябре этого года были сданы в эксплуатацию 20,5 км (с 271-го по 291-й) трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Масштабные работы выполнила подрядная организация АО «Труд». На участке реконструировано три старых деревянных моста, теперь вместо них железобетонные. На дороге уложено три слоя асфальтобетона, в совокупности - 23 см. В районе сел Макаринино и Адамово установили освещение, обустроили автобусные остановки. Откосы и дорожное полотно укрепили специальными современными материалами ( геосетка, матрацы Рено).



Деньги на реконструкцию были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а затем по поручению Президента России Владимира Путина из федерального бюджета дополнительно выделили около 1 млрд рублей и реконструкцию участка завершили на год раньше. Таким образом, общая стоимость реконструкции участка с 271-го по 291-й км составила 2,1 млрд рублей.



«Здесь было гравийное покрытие, сложное в содержании, оно никого не устраивало, так что для нас это долгожданный объект. Более 20 километров новой дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян выполнены по всем нормативам. Но, мы и дальше будем работать в этом направлении, так в этом году завершается корректировка проектной документации на реконструкцию следующих участков с 291 по 312 км», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В следующем году, на участке с 291 по 312 км планируют приступить к работам.





Фото: минтранс Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.