Бюджет Улан-Удэ на 2021 предложили откорректировать

Изменения нужны для уточнения доходов и расходов, источников финансирования и дефицита бюджета



Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету Горсовета Улан-Удэ, под председательством Долгор Норбоевой, провел финальное в этом году заседание. Бюджет Улан-Удэ на 2021 и плановый период 2022 года предложили откорректировать с учетом предложенных изменений.



С докладом перед членами комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Горсовета Улан-Удэ выступила председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.



Изменения нужны для уточнения доходов и расходов бюджета, источников финансирования и дефицита бюджета в связи с получением кредита из бюджета республики. Доходы после получения бюджетного кредита увеличились на 205,4 млн рублей, расходы – на 210,1 млн рублей, дефицит – на 4,6 млн рублей. В целом объем доходов в 2021 году составит 15,1 млрд рублей.



- Экономию, в том числе с торгов, и неиспользованные бюджетные ассигнования, а также другие поступления на безвозмездной основе в сумме 110 млн рублей предложено направить в предприятия, подведомственные комитету городского хозяйства, в социальную и образовательную сферы – пополнение фондов оплаты труда казенным учреждениям, адресная помощь по подвозу учащихся до школы и обратно, корректировка ПСД, капремонт школ и др., - сказала Татьяна Базякина.



Изменения коснулись и бюджета на 2022 год. Ранее на 28-й сессии был утвержден проект бюджета на следующий год, но с учетом безвозмездных поступлений в бюджет объем доходов и расходов, а также других показателей, предложили пересмотреть. Таким образом на 2022 год объем доходов составит 11,953 млрд, расходы – 11,944 млрд рублей. Профицит в сумме 8,85 млн рублей направят на погашение бюджетного кредита.



Фото: "Номер один"



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