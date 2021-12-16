«Читаэнергосбыт» дернул за рубильник

Монополист без суда прекращает деятельность независимого поставщика электроэнергии





Похоже, что уничтожение независимой розницы в области энергоснабжения Бурятии набирает обороты. При видимом равнодушии со стороны контролирующих структур. Что весьма опасно для энергоснабжения предприятий, поскольку стабильно работающие поставщики электроэнергии обесточиваются в прямом и переносном смысле.

Электроэнергетика в Бурятии и не только состоит из тех, кто производит электричество (генерации), тех, кто доставляет его до потребителя и следит за сетями и оборудованием (сетевые компании), и тех, кто собирает деньги с населения (сбытовые компании).Главный по сбыту в Бурятии - «Читаэнергосбыт», имеющий статус «гарантирующего поставщика электроэнергии». Задача этой компании – собирать деньги с потребителей и рассчитываться с генерациями и сетевиками. Однако по закону сбытом могут заниматься и другие компании. Для этого им нужно заключить договор с «Читаэнергосбытом» и следовать его условиям.Напомним, что предшественником «Читаэнергосбыта» в Бурятии было АО «Бурятэнергосбыт». Последнее покупало электричество на оптовом рынке, продавало его конечным потребителям, собирая с них деньги. Но вместо того, чтобы рассчитаться с остальными участниками рынка, компания выводила деньги в офшоры. В итоге накопилось около 2 млрд рублей долгов. После ее банкротства в Бурятию и пришел нынешний гарантирующий поставщик из Читы.Спустя несколько лет работы читинцев, по данным energybase.ru, за ними также значилось свыше миллиарда рублей долгов сетевым компаниям и им пришлось подписать соглашение о реструктуризации долгов. Так что с этой иногородней структурой не все так просто. Тем не менее АО «Читаэнергосбыт» занимает монопольное положение на рынке и его действия должны быть под контролем. Но что происходит в реальности?На днях АО «Читаэнергосбыт» расторгло договор поставки электроэнергии с крупной независимой сбытовой компанией «Энергосбыт+», в связи с чем предприятие с 8 декабря прекратило работать по профилю. Добавим, что «Энергосбыт+» - стабильно работающая с 2014 года сбытовая компания. Ее услуги чуть подороже, чем у конкурентов, но профессионализм позволяет привлекать клиентов - тех, кому важны удобство, надежность и уверенность, что не повторится афера как с «Бурятэнергосбытом».Кроме «Энергосбыт+», в РБ действуют еще два сбытовых, более мелких по масштабам ООО - «Уда Энерго» и «Байкалэнергосбыт». Однако, что удивительно, АО «Читаэнергосбыт» с ними почему-то не расторгает договоры, хотя долговые претензии возникают и к ним. Более того, ООО «Удэ Энерго» гарантирующий поставщик не только не преследует в судах, но и последовательно защищает. Об этом, в частности, сообщается в отзыве в Арбитражный суд РБ по иску «Россетей» к «Читаэнергосбыту» от 6 августа 2021 года.«Особое» отношение АО «Читаэнергосбыт» к ООО «Энергосбыт+» выражается в постоянном требовании банковских гарантий на договоры, заключаемые «Энергосбыт+» с новыми потребителями. А также в постоянных претензиях, касающихся объемов поставляемой электрической энергии, которые приходится решать не путем переговоров, как партнеры, а через Арбитражный суд республики.Но и это еще не все. Помимо требований к «Энергосбыт+» о дополнительной банковской гарантии на 30 млн рублей на подключение в 2019 году новых потребителей, «Читаэнергосбыт» недавно «вскрыл» ее в банке «Открытие». Дело в том, что, согласно договору между двумя компаниями, в случае возникновения задолженности гарантирующий поставщик имеет право списать деньги напрямую со счета в банке. Однако для этого необходимы доказательства: решение суда, акт сверки, подписанный сторонами, и т. д. Ничего этого предоставлено не было. Поэтому «Энергосбыт+» подал иск в суд на банк и будет бороться за свое право работать на рынке.Компания также подала иск на Республиканскую службу по тарифам (РСТ). Дело в том, что 29 ноября 2021 года «Читаэнергосбыт» разослал клиентам компании «Энергосбыт+» предложения о заключении договора энергоснабжения, в которых еще раз подчеркивался «обнуленный» статус ООО «Энергосбыт+». Параллельно в извещениях РСТ теперь предлагается потребителям ООО «Энергосбыт+» платить в «Читаэнергосбыт» с указанием реквизитов фирмы.Пока суд да дело, пройдут новогодние праздники и ООО «Энергосбыт+» рискует остаться без клиентов. Никто не собирается ждать, когда суд во всем разберется. Потребителям звонят и предлагают перейти на обслуживание в АО «Читаэнергосбыт», иначе грозят оставить без света. А без клиентской базы предприятие, даже выиграв все дела в суде, останется у разбитого корыта.Энергетики любят сравнение, что киловатт/час — это как хлеб, за который надо платить. Но тогда давайте наделим какой-нибудь крупный супермаркет в Улан-Удэ или хлебозавод особым статусом и он получит право под различными предлогами прекращать конкурентам продажу хлеба в Бурятии. Выглядит бредово?Возникает вопрос о том, а почему уход крупнейшего независимого поставщика электроэнергии в РБ не вызвал никакой реакции со стороны властей? Почему не принимаются решения о приостановке запрета на ведение предпринимательской деятельности в области поставок электроэнергии до рассмотрения судами?Судя по всему, целенаправленное прекращение сбытовой деятельности «Энергосбыт+» это просто еще один пример того, как экономика Бурятии ускоренно падает в «серую зону» ДФО, когда быстротечные и опасные явления придется поправлять в ручном режиме. Но кто возьмется исправить ошибку в энергосистеме региона?Мы будем следить за развитием событий.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com