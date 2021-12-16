Tele2 закупила цифровое оборудование для детского центра «Звездный»

В Бурятии оператор активно участвует в социальных проектах





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Бурятии передал Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», цифровую технику.

Работа педагогического состава Центра направлена на эффективную социализацию и подготовку детей, оставшихся без попечения родителей, к самореализации в жизни. Переданное оборудование поможет воспитанникам лучше ориентироваться в цифровом пространстве и использовать новые технологии для образования и развлечений.





Как сообщили в пресс-службе компании, Tele2 способствует применению современных цифровых решений в образовательном процессе. Для этого оператор не только постоянно развивает сеть мобильного интернета на территории Бурятии, но и занимает активную социальную позицию. В частности, компания оснастила детский центр «Звездный» в селе Баргузин интерактивными досками, ноутбуками и оргтехникой.«Мы оказали поддержку Центру «Звездный», чтобы образовательный процесс с применением digital-технологий стал увлекательным и более эффективным. Надеемся, что переданное оборудование будет востребовано педагогами и полезно детям», - сказал технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.«Для нас цифровое оборудование необходимо, чтобы мы могли применять новые технологии в процессе социализации детей. Ребята смогут всесторонне развиваться, дополнительно получать новые знания, интереснее проводить свободное время. Мы благодарим оператора за помощь и надеемся на долгосрочное сотрудничество», - отметил директор ГБУСО РБ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» Олег Цыремпилов.Фото: предоставлено Tele2