Семья Айдаева готовится угостить жителей Бурятии советским киселем

Новая продукция «Бурятконсервпрома» скоро появится на прилавках



Классический «советский» кисель на картофельном крахмале Унэгэтэйского плодовоовощного завода (ООО «Бурятконсервпром») скоро появится на полках магазинов и торговых сетей. Сейчас предприятие находится в поисках дизайнерского решения для упаковки своей кисельной продукции.

- Производством киселя Унэгэтэйский плодовоовощной завод занимался еще с прошлого века. Со временем производство было утрачено. Новый «кисельный» виток наметился в прошлом году, «Бурятконсервпром» реконструировал цех и снова стал выпускать напиток детства. Предприятие активно работает по поставке своей продукции в социальные учреждения, работает с городским комбинатом школьного питания. Вся продукция делается под заказ по тем качественным характеристикам, которые необходимы для питания школьникам, - сообщила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка Минсельхозпрода Бурятии Татьяна Полозова.



В своём составе кисель Унэгэтэйского плодовоовощного завода имеет картофельный крахмал, который в отличие от кукурузного хорошо растворяется, а также ягоды и дикоросы, произрастающие в Бурятии.



ООО «Бурятконсервпром» или «Унэгэтэйский плодовоовощной завод» имеет более чем 80-детнюю историю на потребительском рынке республики. Это единственное предприятие в Бурятии, которое занимается переработкой плодов и овощей. С конвейеров предприятия выходит до 30 наименований различных консервов классического ассортимента, это борщ, солянка, вторые блюда и ягодная продукция, продукция переработки дикоросов – протёртая облепиха с сахаром, голубика, яблочный джем, повидло «Яблочно-морковное» и т.д.



Как уточнили в Минсельхозе, в планах предприятия - расширить ассортимент продукции и развить собственный сад. В прошлом году заложено три гектара сада плодовоягодных культур.



Напомним, с 2017 года ООО «Бурятконсервпром»



Фото: "Номер один"

- Производством киселя Унэгэтэйский плодовоовощной завод занимался еще с прошлого века. Со временем производство было утрачено. Новый «кисельный» виток наметился в прошлом году, «Бурятконсервпром» реконструировал цех и снова стал выпускать напиток детства. Предприятие активно работает по поставке своей продукции в социальные учреждения, работает с городским комбинатом школьного питания. Вся продукция делается под заказ по тем качественным характеристикам, которые необходимы для питания школьникам, - сообщила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка Минсельхозпрода Бурятии Татьяна Полозова.В своём составе кисель Унэгэтэйского плодовоовощного завода имеет картофельный крахмал, который в отличие от кукурузного хорошо растворяется, а также ягоды и дикоросы, произрастающие в Бурятии.ООО «Бурятконсервпром» или «Унэгэтэйский плодовоовощной завод» имеет более чем 80-детнюю историю на потребительском рынке республики. Это единственное предприятие в Бурятии, которое занимается переработкой плодов и овощей. С конвейеров предприятия выходит до 30 наименований различных консервов классического ассортимента, это борщ, солянка, вторые блюда и ягодная продукция, продукция переработки дикоросов – протёртая облепиха с сахаром, голубика, яблочный джем, повидло «Яблочно-морковное» и т.д.Как уточнили в Минсельхозе, в планах предприятия - расширить ассортимент продукции и развить собственный сад. В прошлом году заложено три гектара сада плодовоягодных культур.Напомним, с 2017 года ООО «Бурятконсервпром» полностью принадлежит супруге экс-мэра Улан-Удэ Зое Айдаевой. Известно, что участие в судьбе предприятия принимает и сам бывший мэр Геннадий Айдаев. Так, в 2019 году он проводил экскурсию по заводу для группы депутатов Хурала.Фото: "Номер один"

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