В Чите вновь пройдет фестиваль унтов

Забайкалье, похоже, окончательно забрало придуманный в Бурятии «пафос» этой обуви



Фестиваль унтов пройдет на площади Ленина в Чите 25 декабря. Событие состоится в ходе проекта «Культурный код», который направлен на развитие народного творчества и профессионального искусства, сообщает официальный портал Забайльского края.



Основной промысел, который будет представлен на фестивале - изготовление унтов. Особое развитие он получил в селе Укурик Забайкальского края, где его основы заложил Бальжин Намдаков – отец известного в мире скульптора Даши Намдакова.



«Забайкалье – край, богатый народными традициями и промыслами, которые испокон веков придают нашему региону неповторимый колорит и уникальность. Фестиваль унтов – яркое событие в жизни края, которое способствует привлечению внимания к нашей культуре, традиционным ремеслам и талантливым мастерам», - отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



Событие объединит участников конкурса унтов и выставки-ярмарки из Агинского, Хилокского, Читинского, Дульдургинского районов, городов Читы и Улан-Удэ. Кроме того, к мероприятию присоединятся индивидуальные предприниматели, мастера декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы, учреждения культуры и многие другие.



В этом году хэдлайнером фестиваля станет народная артистка Республики Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, которая выступит для забайкальцев с концертной программой.



Участников события ждет конкурс среди изготовителей унтов, выставка-ярмарка традиционной обуви, эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов. Также гостям будут представлены авторские ножи Жигжита Баясхаланова, авторские куклы художественной мастерской семьи Даши Намдакова. На площадке фестиваля пройдут выступления творческих коллективов города.



Учредителем фестиваля стало министерство культуры Забайкальского края, организатор - региональный учебно-методический центр культуры и народного творчества.



Напомним, фестиваль унтов пройдет в Чите во второй раз. В прошлом году он состоялся с участием специальных гостей проекта - российского скульптора, художника-графика, ювелира и дизайнера, члена Союза художников России Даши Намдакова и российского оружейника, скульптора, ювелира, члена Союза художников России и Гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. В ходе фестиваля было около продано около 500 пар унтов.







Фото: 75.ru

Фестиваль унтов пройдет на площади Ленина в Чите 25 декабря. Событие состоится в ходе проекта «Культурный код», который направлен на развитие народного творчества и профессионального искусства, сообщает официальный портал Забайльского края.Основной промысел, который будет представлен на фестивале - изготовление унтов. Особое развитие он получил в селе Укурик Забайкальского края, где его основы заложил Бальжин Намдаков – отец известного в мире скульптора Даши Намдакова.«Забайкалье – край, богатый народными традициями и промыслами, которые испокон веков придают нашему региону неповторимый колорит и уникальность. Фестиваль унтов – яркое событие в жизни края, которое способствует привлечению внимания к нашей культуре, традиционным ремеслам и талантливым мастерам», - отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.Событие объединит участников конкурса унтов и выставки-ярмарки из Агинского, Хилокского, Читинского, Дульдургинского районов, городов Читы и Улан-Удэ. Кроме того, к мероприятию присоединятся индивидуальные предприниматели, мастера декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы, учреждения культуры и многие другие.В этом году хэдлайнером фестиваля станет народная артистка Республики Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, которая выступит для забайкальцев с концертной программой.Участников события ждет конкурс среди изготовителей унтов, выставка-ярмарка традиционной обуви, эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов. Также гостям будут представлены авторские ножи Жигжита Баясхаланова, авторские куклы художественной мастерской семьи Даши Намдакова. На площадке фестиваля пройдут выступления творческих коллективов города.Учредителем фестиваля стало министерство культуры Забайкальского края, организатор - региональный учебно-методический центр культуры и народного творчества.Напомним, фестиваль унтов пройдет в Чите во второй раз. В прошлом году он состоялся с участием специальных гостей проекта - российского скульптора, художника-графика, ювелира и дизайнера, члена Союза художников России Даши Намдакова и российского оружейника, скульптора, ювелира, члена Союза художников России и Гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. В ходе фестиваля было около продано около 500 пар унтов. Как сообщал «Номер один» , веселый рекламный ролик о «пафосных» унтах, снятый юмористами Бурятии, отныне, видимо, станет грустным напоминанием о том, что республика упустила отличный повод для событийного туризма.Фото: 75.ru

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