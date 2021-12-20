Тele2: в зоне уверенного покрытия 4G-интернета проживают 90% жителей Бурятии

В течение года компания увеличивала емкость сети и расширяла зону покрытия





В ходе реализации проекта технического развития мобильный оператор Tele2 провел масштабную работу по развитию сети в городских агломерациях и на удаленных территориях Бурятии. Об этом на встрече с журналистами рассказал технический директор бурятского филиала компании Алексей Баиров.

По информации Tele2, в связи с возросшим спросом пользователей на онлайн-услуги объем потребления интернет-трафика в сети только за этот год вырос на 30%. Ранее оператор анонсировал крупный инвестиционный проект на территории Бурятии. Компания уже провела масштабную работу по увеличению емкости в населенных пунктах и расширению покрытия преимущественно на удаленных территориях республики.«Столица Бурятии является лидером по потреблению интернет-трафика, и чтобы наши клиенты комфортно пользовались мобильным интернетом на высокой скорости, мы увеличили емкость сети там, где были пиковые нагрузки. Также мы улучшили качество покрытия внутри крупных торговых центров», – сообщил Алексей Баиров.На территории региона модернизация сети проведена в северной части на БАМе – это Северо-Байкальский, Муйский районы, на северо-востоке – Хоринский, Кижингинский, Еравнинский, Баунтовский эвенкийский районы. Кроме того, строительство базовых станций 4G велось в Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском, Кабанском и Прибайкальском районах.Дополнительно емкость сети увеличена в наиболее посещаемых рекреационных зонах – в Жемчуге, Аршане, Горячинске, Выдрино, Оймуре, Энхалуке, в районе Слюдянских озер Северо-Байкальского района. В настоящее время завершаются работы на курорте Гоуджекит.«Сегодня мы уже можем подвести итоги стройки. Нам удалось повысить скорость мобильного интернета в 79 населенных пунктах, еще в 112 – мы увеличили зону покрытия. При этом в 58 населенных пунктах наш мобильный интернет появился впервые и, по нашим данным, во многих из них Tele2 является единственным оператором связи. Главный же итог нашей работы – на данный момент около 90% жителей Бурятии проживают в зоне уверенного покрытия 4G. В следующем году мы так же будем развиваться, инвестировать и улучшать качество связи», – резюмировал Алексей Баиров.Фото: Tele2