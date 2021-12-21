В Бурятию заходит Альфа-банк

С его президентом глава республики встретился в Москве





В ходе последней рабочей командировки в Москву глава Бурятии встретился с президентом Альфа-банка Олегом Сысуевым. Как сообщили в полпредстве Бурятии в Москве, стороны обсудили развитие сельской ипотеки, участия Альфа-банка в государственных программах по поддержке многодетных семей и врачей, взаимодействие в области инвестиционных проектов и другие вопросы.

«Банк открывает в Улан-Удэ свой первый офис и планирует активно поддерживать экономическое и социальное развитие Бурятии», - отметили в полпредстве.Альфа-банк – один из крупнейших частных банков в России, занимающий четвёртое место по размеру активов. На рынке розничного кредитования занимает 3 место с долей в 4,7%. Имеет 486 офисов, 7,3 млн активных частных и 631 тыс. - активных корпоративных клиентов.Фото: Полпредство Бурятии в Москве