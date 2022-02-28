Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в соцсетях появляются фейки о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Сам банк уже официально опроверг эту информацию.«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях», - говорится в официальном сообщении на сайте Сбербанка.Также в банке призвали доверять только официальным источникам информации.«Будем информировать наших клиентов об изменениях», - сообщает СбербанкФото: «Номер один»