Власти Бурятии: все отделения банков работают в штатном режиме

Сегодня в пресс-службе правительства Бурятии опровергли информацию о полной остановке всех операций по банковским картам. Власти заверили, что в республике все отделения банков работают в штатном режиме, проблем со снятием наличных нет.По информации Минэкономики Бурятии, для обеспечения ликвидности Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают действовать. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», - заявила в пресс-службе правительства.Власти призывают тщательно проверять поступающую информацию на официальном сайте Банка России, на сайтах банков, в которых имеются счета, и при необходимости обращаться в отделения банков или уточнять информацию на горячих линиях.Сбербанк – 900 или 8 (800) 555-55-50ВТБ - 1000 или 8 (800) 100-24-24Россельхозбанк – 8 (800) 200-02-90ПочтаБанк – 8 (800) 200-58-88АТБ – 8 (800) 775-88-88Росбанк – 8 (800) 200-54-34Банк-Открытие – 8 (800) 444-44-00Промсвязьбанк – 8 (800) 333-03-03Тинькофф – 8 (800) 555-77-78Совкомбанк – 8 (800) 100-00-06Фото: пресс-служба правительства Бурятии