Экономика и бизнес 01.03.2022 в 12:03

Власти Бурятии: все отделения банков работают в штатном режиме

Проблем со снятием наличных в республике нет
A- A+
Текст: Константин Воронов
Власти Бурятии: все отделения банков работают в штатном режиме
Сегодня в пресс-службе правительства Бурятии опровергли информацию о полной остановке всех операций по банковским картам. Власти заверили, что в республике все отделения банков работают в штатном режиме, проблем со снятием наличных нет.

По информации Минэкономики Бурятии, для обеспечения ликвидности Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают действовать. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», - заявила в пресс-службе правительства.

Власти призывают тщательно проверять поступающую информацию на официальном сайте Банка России, на сайтах банков, в которых имеются счета, и при необходимости обращаться в отделения банков или уточнять информацию на горячих линиях.

Горячие линии Банков:

Сбербанк – 900 или 8 (800) 555-55-50

ВТБ - 1000 или 8 (800) 100-24-24

Россельхозбанк – 8 (800) 200-02-90

ПочтаБанк – 8 (800) 200-58-88

АТБ – 8 (800) 775-88-88

Росбанк – 8 (800) 200-54-34

Банк-Открытие – 8 (800) 444-44-00

Промсвязьбанк – 8 (800) 333-03-03

Тинькофф – 8 (800) 555-77-78

Совкомбанк – 8 (800) 100-00-06

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
банк

Все новости

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
01.03.2022 в 17:01
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
01.03.2022 в 16:34
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
01.03.2022 в 16:06
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
01.03.2022 в 14:59
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
01.03.2022 в 14:41
В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора
01.03.2022 в 14:33
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
01.03.2022 в 14:18
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
01.03.2022 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
Эту инициативу скоро выдвинет «Молоко Бурятии»
01.03.2022 в 17:01
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
Их активно переманивают конкуренты, которых санкции не коснулись
01.03.2022 в 14:59
Дальневосточный бизнес получит дополнительную поддержку
«Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали», заявил Юрий Трутнев
01.03.2022 в 12:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru