Экономика и бизнес 01.03.2022 в 12:34

Дальневосточный бизнес получит дополнительную поддержку

«Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали», заявил Юрий Трутнев
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Текст: Константин Воронов
Дальневосточный бизнес получит дополнительную поддержку
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с заинтересованными ведомствами проанализировать с учётом складывающейся экономической ситуации ход реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и представить предложения по дополнительной поддержке инвесторов.

- Работу по совершенствованию режимов, поиску тех путей, благодаря которым мы можем сделать экономику на дальневосточных и арктических территориях более эффективной, нужно проводить постоянно. А тем более в нынешних реалиях. Мы должны ежедневно анализировать экономические изменения и создавать условия для развития бизнеса, запуска новых инвестиционных проектов и успешной реализации уже существующих, – отметил Юрий Трутнев.

Также Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов поручено проанализировать работу системообразующих предприятий Дальнего Востока и представить предложения по дополнительным мерам государственной поддержки.

- Сложившиеся в результате санкций осложнения являются не только препятствием, но и дают возможности для локализации производств, снятия административных барьеров для бизнеса, развития новых промышленных мощностей. Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали, – сказал вице-премьер.

Напомним, 28 февраля глава Бурятии встретился с бизнес-сообществами республики, где они обсудили вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

- Мы в любом случае будем двигаться вперед. У нас сейчас ничего, что кардинально могло бы сказаться на бизнесе, нет. Будем вместе работать и уверен, что со всем справимся, - обратился к бизнес-сообществу республики Алексей Цыденов.

Он отметил, что федеральные органы власти и правительство Бурятии в условиях ограничительных мер из-за ситуации на Украине будут оказывать всю необходимую помощь предпринимательскому сообществу.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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