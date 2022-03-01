Экономика и бизнес 01.03.2022 в 14:59

В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков

Их активно переманивают конкуренты, которых санкции не коснулись
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
В организациях Улан-Удэ со вчерашнего дня пошли зазывалы из банков, которые не подпали под санкции и им не отключат SWIFT. У таких финансовых учреждений внезапно появились конкурентные преимущества. Например, у них юрлица смогут осуществлять платежи по поставкам импорта, а частники – проводить деньги в Европу, например, студентам, которые учатся там.

- Звонят нашим клиентам и откровенно переманивают их, уходят от нас предприятия, - посетовала сотрудница одного из крупных банков, попавших под санкции.

В Бурятии работают два филиала банка, имеющие в капитале иностранных инвесторов. Поскольку банки с иностранным участием почти на 100% защищены от отключения, то именно туда утекают клиенты из государственных банков, попавших под санкции после начала спецоперации на Украине.

В Нацбанке Бурятии данную ситуацию не комментируют.

Фото: «Номер один»
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