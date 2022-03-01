В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков

В организациях Улан-Удэ со вчерашнего дня пошли зазывалы из банков, которые не подпали под санкции и им не отключат SWIFT. У таких финансовых учреждений внезапно появились конкурентные преимущества. Например, у них юрлица смогут осуществлять платежи по поставкам импорта, а частники – проводить деньги в Европу, например, студентам, которые учатся там.- Звонят нашим клиентам и откровенно переманивают их, уходят от нас предприятия, - посетовала сотрудница одного из крупных банков, попавших под санкции.В Бурятии работают два филиала банка, имеющие в капитале иностранных инвесторов. Поскольку банки с иностранным участием почти на 100% защищены от отключения, то именно туда утекают клиенты из государственных банков, попавших под санкции после начала спецоперации на Украине.В Нацбанке Бурятии данную ситуацию не комментируют.Фото: «Номер один»