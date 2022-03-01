Экономика и бизнес 01.03.2022 в 17:01

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом

Эту инициативу скоро выдвинет «Молоко Бурятии»
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
Представители АО «Молоко Бурятии» в ближайшее время планируют обратиться в Арбитражный суд республики с ходатайством о начале процедуры банкротства ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».

Агрохолдинг является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием Бурятии. Пикантность ситуации придает то, что само «Молоко Бурятии» находится в разгаре банкротства – конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок ведет поиск имущества этого некогда флагмана бурятской молочной отрасли. В том числе, борется за расторжение ряда старых сделок по продаже имущества «Молока Бурятии».

Недавно в Улан-Удэ состоялось собрание кредиторов «Молока Бурятии». Оно показало, что ситуация активно развивается. В повестку собрания был внесен целый ряд дополнительных вопросов. Рассматривая один из них, кредиторы приняли решение – «инициировать процедуру банкротства ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».

Судя по всему, решено серьезно взяться за возврат денег, которые агрохолдинг обязан выплатить согласно имеющимся исполнительным листам.

Остроту положения подчеркивает принятые собранием кредиторов решения обязать конкурсного управляющего г-жу Рыбаченок предоставить сведения о результатах нескольких исполнительных производств, ранее возбужденных в отношении агрохолдинга.

Можно предположить, что последний по каким-то серьезным финансово-экономическим причинам не смог расплатиться по долгам перед «Молоком Бурятии», что и подтолкнуло к идее об его банкротстве.

Одновременно конкурсного управляющего обязали сообщить кредиторам, кто является собственником имеющейся линии «тетра пак».

Напомним, сегодня являются кредиторами «Молока Бурятии» являются ООО «Белруспродукт» (53,98% задолженности или почти 40 млн. рублей), «БайкалБанк» (24,83% или более 18 млн. рублей), на третьем месте УФНС России по Бурятии (12,87% или 9,45 млн. рублей). У минимущества РБ в руках чуть более 8% долгов «Молока Бурятии». Есть также кредитор Валерий Шабанов, но на него приходится маленький процент.

Из пяти кредиторов на собрании присутствовали трое крупнейших. Кворум был. А представитель бывших работников «Молока Бурятии» присутствовал без права голоса.

Что касается агрохолдинга, то если суд согласится с предложением «Молока Бурятии» запустить процедуру его банкротства, то это станет неприятным сюрпризом для экономики республики.

Фото: pixabay.com
Теги
молоко банкротство

Все новости

Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
01.03.2022 в 17:01
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
01.03.2022 в 16:34
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
01.03.2022 в 16:06
В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
01.03.2022 в 16:06
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
01.03.2022 в 14:59
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
01.03.2022 в 14:41
В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора
01.03.2022 в 14:33
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
01.03.2022 в 14:18
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
01.03.2022 в 13:16
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
01.03.2022 в 15:23
В Улан-Удэ начался отток клиентов у попавших под санкции банков
Их активно переманивают конкуренты, которых санкции не коснулись
01.03.2022 в 14:59
Дальневосточный бизнес получит дополнительную поддержку
«Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали», заявил Юрий Трутнев
01.03.2022 в 12:34
Власти Бурятии: все отделения банков работают в штатном режиме
Проблем со снятием наличных в республике нет
01.03.2022 в 12:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru