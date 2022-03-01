Экономика и бизнес 01.03.2022 в 17:01
Агрохолдинг «Молоко Бурятии» хотят признать банкротом
Эту инициативу скоро выдвинет «Молоко Бурятии»
Текст: Петр Санжиев
Представители АО «Молоко Бурятии» в ближайшее время планируют обратиться в Арбитражный суд республики с ходатайством о начале процедуры банкротства ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».
Агрохолдинг является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием Бурятии. Пикантность ситуации придает то, что само «Молоко Бурятии» находится в разгаре банкротства – конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок ведет поиск имущества этого некогда флагмана бурятской молочной отрасли. В том числе, борется за расторжение ряда старых сделок по продаже имущества «Молока Бурятии».
Недавно в Улан-Удэ состоялось собрание кредиторов «Молока Бурятии». Оно показало, что ситуация активно развивается. В повестку собрания был внесен целый ряд дополнительных вопросов. Рассматривая один из них, кредиторы приняли решение – «инициировать процедуру банкротства ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».
Судя по всему, решено серьезно взяться за возврат денег, которые агрохолдинг обязан выплатить согласно имеющимся исполнительным листам.
Остроту положения подчеркивает принятые собранием кредиторов решения обязать конкурсного управляющего г-жу Рыбаченок предоставить сведения о результатах нескольких исполнительных производств, ранее возбужденных в отношении агрохолдинга.
Можно предположить, что последний по каким-то серьезным финансово-экономическим причинам не смог расплатиться по долгам перед «Молоком Бурятии», что и подтолкнуло к идее об его банкротстве.
Одновременно конкурсного управляющего обязали сообщить кредиторам, кто является собственником имеющейся линии «тетра пак».
Напомним, сегодня являются кредиторами «Молока Бурятии» являются ООО «Белруспродукт» (53,98% задолженности или почти 40 млн. рублей), «БайкалБанк» (24,83% или более 18 млн. рублей), на третьем месте УФНС России по Бурятии (12,87% или 9,45 млн. рублей). У минимущества РБ в руках чуть более 8% долгов «Молока Бурятии». Есть также кредитор Валерий Шабанов, но на него приходится маленький процент.
Из пяти кредиторов на собрании присутствовали трое крупнейших. Кворум был. А представитель бывших работников «Молока Бурятии» присутствовал без права голоса.
Что касается агрохолдинга, то если суд согласится с предложением «Молока Бурятии» запустить процедуру его банкротства, то это станет неприятным сюрпризом для экономики республики.
Фото: pixabay.com
Агрохолдинг является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием Бурятии. Пикантность ситуации придает то, что само «Молоко Бурятии» находится в разгаре банкротства – конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок ведет поиск имущества этого некогда флагмана бурятской молочной отрасли. В том числе, борется за расторжение ряда старых сделок по продаже имущества «Молока Бурятии».
Недавно в Улан-Удэ состоялось собрание кредиторов «Молока Бурятии». Оно показало, что ситуация активно развивается. В повестку собрания был внесен целый ряд дополнительных вопросов. Рассматривая один из них, кредиторы приняли решение – «инициировать процедуру банкротства ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».
Судя по всему, решено серьезно взяться за возврат денег, которые агрохолдинг обязан выплатить согласно имеющимся исполнительным листам.
Остроту положения подчеркивает принятые собранием кредиторов решения обязать конкурсного управляющего г-жу Рыбаченок предоставить сведения о результатах нескольких исполнительных производств, ранее возбужденных в отношении агрохолдинга.
Можно предположить, что последний по каким-то серьезным финансово-экономическим причинам не смог расплатиться по долгам перед «Молоком Бурятии», что и подтолкнуло к идее об его банкротстве.
Одновременно конкурсного управляющего обязали сообщить кредиторам, кто является собственником имеющейся линии «тетра пак».
Напомним, сегодня являются кредиторами «Молока Бурятии» являются ООО «Белруспродукт» (53,98% задолженности или почти 40 млн. рублей), «БайкалБанк» (24,83% или более 18 млн. рублей), на третьем месте УФНС России по Бурятии (12,87% или 9,45 млн. рублей). У минимущества РБ в руках чуть более 8% долгов «Молока Бурятии». Есть также кредитор Валерий Шабанов, но на него приходится маленький процент.
Из пяти кредиторов на собрании присутствовали трое крупнейших. Кворум был. А представитель бывших работников «Молока Бурятии» присутствовал без права голоса.
Что касается агрохолдинга, то если суд согласится с предложением «Молока Бурятии» запустить процедуру его банкротства, то это станет неприятным сюрпризом для экономики республики.
Фото: pixabay.com
Тегимолоко банкротство