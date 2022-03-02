Нокдаун для экономики

После начала «спецоперации» РФ в Украине Запад вводит все новые и новые санкции против нашей банковской системы и реального сектора экономики. В Бурятии, как отмечают эксперты, пора потуже затягивать пояса, поскольку западные санкции и подорожание импорта в связи с ослаблением курса доллара болезненно отразятся на экономике региона и покупательной способности.Экономика Бурятии держится на ряде крупных предприятий. Например, Улан-Удэнском авиационном заводе. Предприятие выпускает надежные и пользующиеся спросом в мире вертолеты марки «Ми», однако двигатели ранее к ним поставлялись исключительно с Украины. После обострения отношений с Украиной их поставки прекратились, и завод попал в тяжелую ситуацию. В последние годы удалось переориентироваться на российские двигатели, и в 2022 году на АО «У-УАЗ» планируется изготовить более 100 вертолетов, из них часть пойдет на экспорт в Китай. Новая модель Ми-171А2 в 2021 году в КНР выиграла международный конкурс. Также на предприятии реализуется контракт с Индией по поставке Ка-226.Как считает член Общественной палаты РБ, экономист Татьяна Думнова, большинство предприятий Бурятии ощутят влияние западных санкций, но они не будут столь существенными.- ЛВРЗ, самый крупный в сети «Российских железных дорог», также будет обеспечен заказами на капитальный ремонт локомотивов, а Приборостроительное объединение может получить заказ в рамках импортозамещения для выполнения гособоронзаказа, производства интеллектуальных приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, техники для РАО «РЖД», - сообщила эксперт. - Другие предприятия Бурятии в основном поставляют свою продукцию в Китай, как, например, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. И не столь критично зависят от западных санкций.По словам эксперта, продолжится строительство БАМ-2 . Этот проект крайне важен для России.Сохранятся государственные капитальные вложения на строительство дорог и прочей инфраструктуры в рамках механизма «Дальневосточной концессии». Уже запущены проекты 24 детских садов, 18 школ, домов культуры, спортивных объектов, ледового дворца, крытого лукодрома, Центра ядерной медицины, строительства третьего моста. Это существенные инвестиции для Бурятии.По словам Татьяны Думновой, экономика неплохо адаптировалась к санкциям после Крыма и новые также сможет выдержать. Этому способствует большой объем международных резервов (635 млрд долларов США), низкий госдолг и высокие цены на нефть и газ. Правда, международные резервы сейчас уже «заморожены» западными санкциями.Тем не менее из-за резкого роста курса доллара Банк России, скорее всего, будет вынужден снова поднять ключевую ставку ЦБ РФ. Она и так за год выросла в два раза - до 9,5% годовых. А сегодня составляет уже составляет 20%. Что уже негативно сказывается на темпах жилищного строительства, поскольку ипотечные кредиты становятся дороже и население все чаще объявляет дефолты по своим обязательствам.Тем более, что владельцы вторичного жилья в Улан-Удэ начали снимать квартиры с продажи, опасаясь дальнейшего обесценивания рубля. По словам экспертов, в ближайшее время может быть краткосрочный всплеск интереса к недвижимости. Но затем произойдет разворот рынка в сторону увеличения предложения. И фаза роста спроса на недвижимость быстро перейдет в стадию резкого его снижения и падения цен.- Рынок недвижимости в Улан-Удэ был «перегрет», и цены на квадратные метры легко могут упасть, как это уже было в подобной ситуации в 2014 году, - сообщил риелтор Олег Семенов.Напомним, что в 2014 году в связи с присоединением Крыма произошло обвальное падение российской валюты - до 80 рублей за доллар. А рынок недвижимости чуть позже отреагировал сокращением спроса, падением темпов строительства жилья и массовым банкротством застройщиков. Чтобы подняться, рынку потребовалось несколько лет. Пока снова не появились дешевые ипотечные кредиты, разогнавшие рынок. Так что падение цен на недвижимость в Бурятии - вопрос времени.Улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов полагает, что уровень негатива будет зависеть от того, насколько далеко пойдут западные страны в своем стремлении разрушить финансовую систему страны. И многое будет зависеть от состояния бюджета: пока цены на энергоносители высоки - бюджет сводится с профицитом.- Но если речь пойдет о даже частичном нефтяном эмбарго, то доходная часть резко упадет и придется резать трансферты регионам, в том числе Бурятии, - сообщил он. - Естественно, все бюджетные стройки в Бурятии в этом случае могут быть заморожены и смогут платить только зарплату и пособия.Кроме того, падение курса рубля обернется подорожанием импортного продовольствия, от поставок которого сильно зависит Бурятия. Также эксперта беспокоит растущая инфляция, захлестывающая все - от цен на бензин до стройматериалов.- Перспектив повышения доходов населения Бурятии при подобной инфляции нет, населению придется все туже затягивать пояса, - убежден он.Так, на прошлой неделе в Улан-Удэ стройматериалы подорожали на 10%. В магазинах меняют ценники, отменяют дисконтные карты, которые давали скидку в 5-15% на товары. Либо снижают дисконт по картам. В других строительных магазинах Улан-Удэ говорят о том, что при продаже товаров, закупленных еще по старым ценам, стоимость реализации пока не изменится. Но то, что импортные товары подорожают, в этом уже нет сомнений.Например, в Улан-Удэ в сети DNS с началом падения рубля возник ажиотажный спрос на электронику и бытовую технику. Возникла нехватка товаров по многим позициям. И рост стоимости некоторых продуктов составил до 30%. Особенно сильно подорожали смартфоны. Выросли заказы и на интернет-площадках, причем эта тенденция началась еще в январе-начале февраля. Так, по данным Ozon и «AliExpress Россия», продажи смартфонов выросли на 50-60% по сравнению с предыдущим периодом. В топе продаж – Samsung, Apple, Xiaomi. Увеличились продажи и другой техники. На «AliExpress Россия» продажи ноутбуков выросли в 4,8 раза, планшетов – в 5,3 раза. В первую очередь спрос вырос на продукцию Apple.Видимо, часть людей ранее откладывали покупку, а когда рубль упал, решили, что именно сейчас самое время покупать. Но, как выяснилось, дороже, чем неделей раньше.Активным спросом на прошлой неделе пользовался и «фронтовой набор»: соль, спички, сахар, тушенка. На отдельные товары длительного спроса ряд супермаркетов успели поднять цену, но в большинстве магазинов ценники если и изменились за неделю, то незначительно.Мощнейший спрос на продукты питания наблюдался и в дискаунтерах. Так, 27 февраля на кассах возникли гигантские очереди, люди закупали дешевые товары из бытовой химии, молоко, консервы, кондитерские изделия и многое другое. Правда, многие виды продовольствия быстро исчезли с полок.- Приехала купить консервы с фасолью, а ее всю разобрали, - жалуется пенсионерка Анна Петровна. - Пришлось брать то, что осталось.Анна Петровна рассказала, как только она услышала по телевизору об Украине, то обзвонила своих подруг.— Они сразу все поняли, скинулись на микроавтобус и вместе поехали «затариваться», — сообщила она.Продавцы говорят, что «на выходные к ним приехало очень много оптовиков из районов, которые просто все «вымели».А что вызывает надежду, как отмечают продавцы, так это спрос на семена и товары сельскохозяйственного назначения. Жители Бурятии стали экономить на покупке продуктов из-за роста цен, но у них вырос интерес к домашнему садоводству. Люди активно готовятся к посевному сезону: кто-то уже посадил рассаду под огурцы и помидоры и готовится к дачно-огородному сезону. А это значит, что многие жители Бурятии, несмотря на царящее в мире сумасшествие, все же планируют свое будущее и не опускают руки. Веря в то, что наступит перемирие, а затем и мир.Как сообщили нам в минпромторге РБ, 25 февраля проведено совещание по этому вопросу.«25 февраля провели штаб со всеми крупными торговыми сетями и производителями. Получили список поставщиков, уведомивших о повышении цен. Отрабатываем по ним через минпромторг и минсельхоз РФ. В целом торговые сети подтвердили, что повышать цены необоснованно не будут», - прокомментировали в минпромторге.В Нацбанке Бурятии пока не комментируют ситуацию с санкциями и ослаблением рубля.Фото: «Номер один»