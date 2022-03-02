В Бурятии прекратят «кошмарить» бизнес

Правительство Бурятии рекомендовало всем проверяющим ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в период западных санкций против российской экономики. Это позволит, по замыслу чиновников, освободить время предпринимателей на вопросы выживания бизнеса.Об этом шла речь на вчерашнем совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова с предпринимателями республики.«Рассмотреть возможность отмены или приостановки контрольных (надзорных) мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году», - сообщается в протоколе совещания. Алексей Цыденов отметил, что о ходе реализации моратория на проверки необходимо «доложить ему в срок до 10 марта».Предприниматели восприняли послабление как хороший знак, поскольку большинство из них сегодня занято вопросами выживания в связи с девальвацией рубля, западными санкциями и падением потребительского спроса.В налоговой службе Бурятии информацию о моратории на проверки подтвердили.Фото: «Номер один»