Экономика и бизнес 02.03.2022 в 10:18

В Бурятии прекратят «кошмарить» бизнес

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса вводят из-за ситуации на Украине
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии прекратят «кошмарить» бизнес
Правительство Бурятии рекомендовало всем проверяющим ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в период западных санкций против российской экономики. Это позволит, по замыслу чиновников, освободить время предпринимателей на вопросы выживания бизнеса.

Об этом шла речь на вчерашнем совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова с предпринимателями республики.

«Рассмотреть возможность отмены или приостановки контрольных (надзорных) мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году», - сообщается в протоколе совещания. Алексей Цыденов отметил, что о ходе реализации моратория на проверки необходимо «доложить ему в срок до 10 марта».

Предприниматели восприняли послабление как хороший знак, поскольку большинство из них сегодня занято вопросами выживания в связи с девальвацией рубля, западными санкциями и падением потребительского спроса.

В налоговой службе Бурятии информацию о моратории на проверки подтвердили.

Фото: «Номер один»
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