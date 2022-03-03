Экономика и бизнес 03.03.2022 в 09:07

Глава Бурятии ожидает, что рост цен компенсируется ростом доходов

Все запланированные проекты в республике будут реализованы
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии ожидает, что рост цен компенсируется ростом доходов
Глава Бурятии выступил с обращением к жителям республики, в котором подробно остановился на санкциях, введенных Западом из-за спецоперации на Украине. По словам Алексея Цыденова, санкции, которые сейчас дополнительно вводятся, «как-то скажутся на экономике».

«Но мы помним, что мы живем в условиях санкций с 2014 года. А вообще, так или иначе, санкции водились на Советский Союз, молодая Россия была под этими санкциями. С 2014 года просто они стали носить наглый, неприкрытый характер, а сейчас ещё только больше усилились. Но мы к ним привыкли, и всячески страна выживала, выходила и справлялась с любым санкционным режимом», - заявил глава республики.

По словам Алексея Цыденова, сейчас многих беспокоят такие насущные вопросы, как возможное подорожание продуктов и товаров первой необходимости. Бизнес интересуют вопросы кредитных ставок, которые сейчас повысились.

«Мы все это уже проходил и на федеральном уровне, и у нас в республике. Мы принимаем меры по сдерживанию роста в первую очередь продуктов питания и товаров первой необходимости. Да, какое-то повышение будет, мы понимаем, что совсем без повышения цен мы не обойдёмся. Но, повторюсь, мы это уже проходили и отыгрывали эти повышения цен потом и ростом экономики, и ростом выплат, и социальных выплат, и ростом зарплат в целом. Помните, что указы президент принял для того, чтобы поднимать зарплаты. И, я думаю, что и здесь тоже будут приняты все решения. При этом мы находимся в постоянной связи с нашими крупными производителями, торговыми сетями для того, чтобы принимать меры по сдерживанию роста цен», - заявил руководитель республики.

Что касается повышенных банковских ставок, то, как отметил Алексей Цыденов, «в нашей истории недавно такое тоже было».

«В 2014 году тоже учётная ставка поднималась до 17% и через пару месяцев она спускалась. Нужно было сбить вот эту волатильность, чтобы не было скачкообразного роста курсов валют, и не было шатания на рынке финансов у нас в стране, на собственном внутреннем рынке. И я думаю, что текущее решение по повышенной учётной ставке - это тоже временное и тоже достаточно краткосрочное. Просто для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И в последующем ставка также отыграет вниз. И мы опять войдём в нормальное экономическое русло и будем работать так, как уже все привыкли», - успокоил бизнес глава Бурятии.

Также Алексей Цыденов заверил, что все государственные программы, которые предусмотрены на этот год, реализуются.

«Сегодня в республике не было никаких вводных о том, чтобы приостановить реализацию чего-либо. Мы как строили школы, так и строим, как строили детские сады, так и строим. Объекты культуры делали и делаем. Как планировали приобретение автобусов для обновления общественного транспорта в Улан-Удэ, так и движемся этим же путём. Мы ни в чём не останавливаемся, идём по ранее запланированным мероприятиям. Я думаю, что все вместе мы справимся и с той ситуацией, которая сегодня и у нас в республике, и в целом стране», - отметил он.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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