Экономика и бизнес 03.03.2022 в 15:33

В Бурятии банки заманивают вкладчиков высокими процентами

Однако эксперты не советуют относить в финансовые учреждения всю наличность
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии банки заманивают вкладчиков высокими процентами
С начала марта максимальные ставки по рублевым вкладам в ряде банков России превысили 20%. В валюте ставки также выросли: по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых.

- Это очень хорошая мера, которая позволит приостановить отток вкладов населения и может спасти финансовую систему РФ от краха, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. Он также отметил, что ранее банки почти не принимали вклады в евро, а теперь в них появилась потребность.

Как сообщили сегодня в Сбербанке, за два дня на фоне повышения ставок по вкладам приток средств клиентов в валюте и рублях составил более триллиона рублей.

В банках Бурятии также отмечают, что людей привлекает высокий процентный доход по новым вкладам, число желающих вложить свои средства выросло. Особенно среди пенсионеров, которые тем самым стремятся хотя бы частично сберечь деньги от инфляции.

Однако к вопросу вложения средств в банки, на которых наложены санкции, необходимо подходить с осторожностью, говорят эксперты.

- Вне зависимости от сроков окончания спецоперации санкции не снимут, а это значит, что могут быть новые шоки для российской экономики и финансовой системы, - полагает экономист Анатолий Масловский. - Необходимо иметь запас наличных рублей, долларов и продуктов длительного хранения, чтобы пережить возможные сбои. Исходя их этого, необходимо и принимать решение - какую часть средств можно положить в банки, доверившись государству, а какую держать наличными под матрасом.

Фото: «Номер один»
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