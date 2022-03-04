В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов

В Улан-Удэ один из крупных государственных банков, попавших под западные санкции после начала российской спецоперации на Украине, предложил предпринимателям подписать дополнительные кредитные соглашения по ранее выданным кредитным линиям.- Если раньше я кредитовался под 5,5% годовых, то мне теперь предлагается переоформить кредит под 26% годовых, причем мне сказали, что я еще важный для них клиент, у других же ставка будет 28-29%, - сообщил «Номер один» один из крупных предпринимателей республики. - Что делать в этой ситуации непонятно.Бизнесмен, депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов признал наличие проблемы.«Да, стоимость кредитования выросла более чем в два раза, банк увеличивает ставку до 28%. Ссылаясь на пункт кредитного договора, где прописано, что банк в одностороннем порядке может увеличивать стоимость кредитования при росте ключевой ставки Центробанка. Она увеличилась до 20%, банки накидывают сверху и вот такая получается астрономическая стоимость кредитования», - сообщил он.Как отмечает депутат, «кредиты под 28% годовых вряд ли будут брать, но что делать тем, кому пересмотрят кредитную ставку по уже действующим кредитным линиям?».«Не наша вина в том, что сегодня происходит с российской экономикой, и мы не хотим, чтобы тяжесть западных санкций перекладывали на наши плечи», - сказал он.На вчерашней сессии Хурала Михаил Гергенов предложил включить в недавно созданную рабочую группу при правительстве Бурятии также и депутатов парламента. С целью совместного решения вопроса об экстренной поддержке малого бизнеса, фактически отрезанного от столь значимых для него кредитов.Фото: «Номер один»