Экономика и бизнес 04.03.2022 в 12:03

В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов

О возникшей проблеме «Номер один» сообщают бизнесмены
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов
В Улан-Удэ один из крупных государственных банков, попавших под западные санкции после начала российской спецоперации на Украине, предложил предпринимателям подписать дополнительные кредитные соглашения по ранее выданным кредитным линиям.

- Если раньше я кредитовался под 5,5% годовых, то мне теперь предлагается переоформить кредит под 26% годовых, причем мне сказали, что я еще важный для них клиент, у других же ставка будет 28-29%, - сообщил «Номер один» один из крупных предпринимателей республики. - Что делать в этой ситуации непонятно.

Бизнесмен, депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов признал наличие проблемы.

«Да, стоимость кредитования выросла более чем в два раза, банк увеличивает ставку до 28%. Ссылаясь на пункт кредитного договора, где прописано, что банк в одностороннем порядке может увеличивать стоимость кредитования при росте ключевой ставки Центробанка. Она увеличилась до 20%, банки накидывают сверху и вот такая получается астрономическая стоимость кредитования», - сообщил он.

Как отмечает депутат, «кредиты под 28% годовых вряд ли будут брать, но что делать тем, кому пересмотрят кредитную ставку по уже действующим кредитным линиям?».

«Не наша вина в том, что сегодня происходит с российской экономикой, и мы не хотим, чтобы тяжесть западных санкций перекладывали на наши плечи», - сказал он.

На вчерашней сессии Хурала Михаил Гергенов предложил включить в недавно созданную рабочую группу при правительстве Бурятии также и депутатов парламента. С целью совместного решения вопроса об экстренной поддержке малого бизнеса, фактически отрезанного от столь значимых для него кредитов.

Фото: «Номер один»
Теги
кредитование

Все новости

Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой
04.03.2022 в 12:24
В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов
04.03.2022 в 12:03
Дом на двух участках
04.03.2022 в 11:32
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
04.03.2022 в 11:28
Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих
04.03.2022 в 11:15
Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»
04.03.2022 в 10:46
В Улан-Удэ ищут сбежавших из соцучреждения подростков
04.03.2022 в 10:40
В Бурятии мужчина убивал односельчанина двумя ножами
04.03.2022 в 10:29
"Леруа Мерлен" не уйдет из Улан-Удэ
04.03.2022 в 10:05
В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек
04.03.2022 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»
Мэр и председатель горсовета смотрят новые модели  во Владимирской области, в Татарстане и Башкирии
04.03.2022 в 10:46
В Бурятии промпроизводство упало еще до санкций
В январе 2022 года падение достигло почти на 20% к январю 2021-го
03.03.2022 в 16:28
В Бурятии банки заманивают вкладчиков высокими процентами
Однако эксперты не советуют относить в финансовые учреждения всю наличность
03.03.2022 в 15:33
В Монголии изучат негативное экономическое влияние ситуации на Украине
Сформирована рабочая группа для проверки готовности страны к вытекающим из ситуации обстоятельствам
03.03.2022 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru