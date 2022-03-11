Экономика и бизнес 11.03.2022 в 09:20
Борьба за проданное имущество «Молока Бурятии» усилилась
Банкротство предприятия может стать самым скандальным за последние годы
Текст: Петр Санжиев
За последние недели в суд подано аж шесть очередных исков о признании сделок банкротящегося АО «Молоко Бурятии» недействительными (и применении последствий недействительности сделок).
Иски подала конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок.
Как ранее сообщал «Номер один», г-жа Рыбаченок формирует конкурсную массу, средства от продажи которой будут направлены на погашение долгов «Молока» перед кредиторами. Большое внимание уделяется сделкам, по результатам которых произошло отчуждение имущества в пользу сторонних компаний и граждан.
На фоне того, что на недавнем собрании кредиторов ей дали поручение обратиться от лица АО «Молоко Бурятии» в суд с ходатайством о признании банкротом ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», разворачивающиеся новые процессы о возврате проданного имущество, говорят об обострении борьбы.[newsright]108975[/newsright]
Нынешними исками Юлия Рыбаченок предпринимает попытку вернуть несколько автофургонов-рефрижераторов, легковые автомобили MERCEDES-BENZ GL 400 4MATIC и RENAULT LOGAN, грузовой рефрижератор и грузовой фургон VOLVO, погрузчик Bobcat S530, молоковоз и другую автотехнику.
Также начата борьба за признание недействительными сделок по продаже «Молоком Бурятии» недвижимости – нежилого помещения, а также земельных участков в Горячинске, Иволгинске, Бичуре и др.
Активность конкурсного управляющего впечатляет.
Иски подала конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок.
Как ранее сообщал «Номер один», г-жа Рыбаченок формирует конкурсную массу, средства от продажи которой будут направлены на погашение долгов «Молока» перед кредиторами. Большое внимание уделяется сделкам, по результатам которых произошло отчуждение имущества в пользу сторонних компаний и граждан.
На фоне того, что на недавнем собрании кредиторов ей дали поручение обратиться от лица АО «Молоко Бурятии» в суд с ходатайством о признании банкротом ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», разворачивающиеся новые процессы о возврате проданного имущество, говорят об обострении борьбы.[newsright]108975[/newsright]
Нынешними исками Юлия Рыбаченок предпринимает попытку вернуть несколько автофургонов-рефрижераторов, легковые автомобили MERCEDES-BENZ GL 400 4MATIC и RENAULT LOGAN, грузовой рефрижератор и грузовой фургон VOLVO, погрузчик Bobcat S530, молоковоз и другую автотехнику.
Также начата борьба за признание недействительными сделок по продаже «Молоком Бурятии» недвижимости – нежилого помещения, а также земельных участков в Горячинске, Иволгинске, Бичуре и др.
Активность конкурсного управляющего впечатляет.
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