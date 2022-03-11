Экономика и бизнес 11.03.2022 в 17:11

«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями

Это позволит им получать кредиты по льготной ставке и сдержать рост цен
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Текст: Константин Воронов
«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями
Глава Бурятии принял участие в совещании у первого зампреда правительства России Андрея Белоусова по вопросу мониторинга деятельности системообразующих предприятий.

«Предложил Белоусову и получил поддержку о включении торговых сетей «Абсолют» и «Титан» в перечень федеральных системообразующих организаций. По формальным требованиям они под это не подходят, но по нашей настоятельной просьбе сделают исключение. Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Тем самым сдержать рост цен на товары», - рассказал Алексей Цыденов.

По словам главы Бурятии, сейчас большинство поставщиков стали поставлять товар не с отсрочкой платежа под реализацию, а по 100% предоплате. С учетом этого выросла потребность в оборотном кредитовании. Включение в федеральный список системообразующих предприятий позволит торговым сетям Бурятии решить этот вопрос.

Фото: «Номер один»
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