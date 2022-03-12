Экономика и бизнес 12.03.2022 в 09:58
Госдума приняла рекомендации по недопущению дефицита товаров и роста цен
Среди предложений - адресная помощь гражданам, контроль над ценами и создание товарных запасов
Текст: Эльвира Долговых
В Госдуме приняли проект постановления, где содержатся предложения в адрес правительства в сфере торговли, пишет "Российская газета". Речь идет о мерах по недопущению дефицита товаров и сдерживанию цен.
Среди предложений:
- рекомендовать правительству принять исчерпывающие меры по недопущению дефицита товаров первой необходимости в торговых организациях;
- подготовить план мер по созданию товарных запасов;
- провести мониторинг цен на товары первой необходимости;
- сформировать механизм оценки обоснованности изменения цен и условий поставок товаров;
- разработать меры, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны производителей и поставщиков;
- разработать дополнительные меры адресной поддержки отдельных категорий граждан России;
- усилить контроль цен на социально значимые товары;
- разработать меры дополнительной поддержки для предприятий, реализующих стройматериалы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты готовы собраться 18 марта на заседание для того, чтобы рассмотреть готовящийся третий пакет законопроектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций.
Среди предложений:
- рекомендовать правительству принять исчерпывающие меры по недопущению дефицита товаров первой необходимости в торговых организациях;
- подготовить план мер по созданию товарных запасов;
- провести мониторинг цен на товары первой необходимости;
- сформировать механизм оценки обоснованности изменения цен и условий поставок товаров;
- разработать меры, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны производителей и поставщиков;
- разработать дополнительные меры адресной поддержки отдельных категорий граждан России;
- усилить контроль цен на социально значимые товары;
- разработать меры дополнительной поддержки для предприятий, реализующих стройматериалы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты готовы собраться 18 марта на заседание для того, чтобы рассмотреть готовящийся третий пакет законопроектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций.
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