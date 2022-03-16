Экономика и бизнес 16.03.2022 в 12:15

В Бурятии аграриям сохранили льготные кредиты

Разницу между коммерческой и льготной ставкой банки получат в виде субсидии
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии аграриям сохранили льготные кредиты
pixabay.com
Бурятские сельхозтоваропроизводители в 2022 году продолжат получать льготные кредиты по ставке до 5% годовых. На поддержку программы льготного краткосрочного кредитования местных сельхозпроизводителей выделено 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Бурятии.

«В текущем году у нас есть лимиты на 70 млн рублей, для субсидирования ставки банкам, чтобы наши аграрии получили льготные кредиты до 5%. На сегодняшний день кредитование на проведение весенне-полевых работ идет в прежнем льготном режиме, не дороже 5 процентов, ключевую ставку закрываем мы. Разницу между коммерческой и льготной ставкой банки получают в виде субсидии, на это были направлены дополнительные средства из федерального бюджета. Поэтому фермеры продолжат получать льготные кредиты»

- отмечает Аюна Цыренжапова, замминистра по экономике и финансам.
С помощью льготных кредитов аграрии приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для проведения посевной кампании.
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сельское хозяйство

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