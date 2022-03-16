В Бурятии аграриям сохранили льготные кредиты

«В текущем году у нас есть лимиты на 70 млн рублей, для субсидирования ставки банкам, чтобы наши аграрии получили льготные кредиты до 5%. На сегодняшний день кредитование на проведение весенне-полевых работ идет в прежнем льготном режиме, не дороже 5 процентов, ключевую ставку закрываем мы. Разницу между коммерческой и льготной ставкой банки получают в виде субсидии, на это были направлены дополнительные средства из федерального бюджета. Поэтому фермеры продолжат получать льготные кредиты»

- отмечает Аюна Цыренжапова, замминистра по экономике и финансам.