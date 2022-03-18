Правительство РФ будет субсидировать ставки по кредитам резидентам ТОР и СПВ

«Возросшая в условиях санкций ставка кредитования становится одним из основных рисков реализации инвестиционных проектов в преференциальных режимах Дальнего Востока. В данных условиях государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» должна быть пересмотрена. Основной акцент необходимо сделать на субсидировании процентной ставки по кредитам, обеспечивающим надёжную и экономически рентабельную реализацию всех инвестиционных проектов, строительство предприятий, создание новых рабочих мест» - отметил Юрий Трутнев.

Зампред правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России разработать механизм снижения ставки кредитования инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с помощью преференциальных режимов ТОР и свободного порта Владивосток. В совещании по вопросу поддержки предпринимателей принял участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Текущая ситуация привела к резкому росту стоимости кредитов. Многие крупные инвесторы ещё не вышли на операционный этап, не начали получать выручку и не готовы к такому резкому повышению стоимости финансирования. В связи с этим предприниматели обратились с просьбой рассмотреть возможность снижения процентной ставки по обслуживанию кредитов, предоставляемых под реализацию инвестиционных проектов.Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России проработать вопрос использования средств, заложенных в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», на снижение затрат по обслуживанию кредита.На снижение кредитной ставки планируется направить до 50 % государственной программы. «Это позволит выделить на субсидирование процентной ставки более 20 млрд рублей, что снизит стоимость кредитов практически в два раза», – сказал Юрий Трутнев.По данным Минвостокразвития России, механизм субсидирования будет действовать до конца 2022 года и позволит осуществить на льготных условиях не менее 160 млрд рублей инвестиций в основные средства на Дальнем Востоке.