Экономика и бизнес 21.03.2022 в 15:55
Бурятия получит почти 200 млн рублей на поддержку рынка труда
Всплеска безработицы в настоящее время в республике не зафиксировано
Текст: Константин Воронов
Более 39 млрд рублей будет направлено в регионы на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Из этой суммы Бурятия получит 195 млн рублей.
- Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.
Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ. Большая часть суммы пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.
В республиканском агентстве занятости населения отмечают, что на фоне международных санкций изменений на рынке труда Бурятии в настоящее время не зарегистрировано. Количество открытых в службе занятости вакансий в 3,4 раза превышает число состоящих на учете безработных. Какого-либо роста числа ищущих работу не зафиксировано.
- Правительством России приняты меры поддержки, направленные на сохранение рабочих мест и трудовых коллективов. Это - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Работодателям будут компенсироваться затраты на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение. Аналогичные затраты будут компенсироваться работодателям при организации общественных работ для граждан, ищущих работу, и безработных граждан. Меры поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу, будут оказываться при осуществлении указанными гражданами трудовой деятельности, - отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
- Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.
Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ. Большая часть суммы пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.
В республиканском агентстве занятости населения отмечают, что на фоне международных санкций изменений на рынке труда Бурятии в настоящее время не зарегистрировано. Количество открытых в службе занятости вакансий в 3,4 раза превышает число состоящих на учете безработных. Какого-либо роста числа ищущих работу не зафиксировано.
- Правительством России приняты меры поддержки, направленные на сохранение рабочих мест и трудовых коллективов. Это - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Работодателям будут компенсироваться затраты на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение. Аналогичные затраты будут компенсироваться работодателям при организации общественных работ для граждан, ищущих работу, и безработных граждан. Меры поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу, будут оказываться при осуществлении указанными гражданами трудовой деятельности, - отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегибезработица поддержка