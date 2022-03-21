Бурятия получит почти 200 млн рублей на поддержку рынка труда

Более 39 млрд рублей будет направлено в регионы на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Из этой суммы Бурятия получит 195 млн рублей.- Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ. Большая часть суммы пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.В республиканском агентстве занятости населения отмечают, что на фоне международных санкций изменений на рынке труда Бурятии в настоящее время не зарегистрировано. Количество открытых в службе занятости вакансий в 3,4 раза превышает число состоящих на учете безработных. Какого-либо роста числа ищущих работу не зафиксировано.- Правительством России приняты меры поддержки, направленные на сохранение рабочих мест и трудовых коллективов. Это - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Работодателям будут компенсироваться затраты на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение. Аналогичные затраты будут компенсироваться работодателям при организации общественных работ для граждан, ищущих работу, и безработных граждан. Меры поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу, будут оказываться при осуществлении указанными гражданами трудовой деятельности, - отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии