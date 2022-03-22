В Бурятии цены на стройматериалы выросли до 30%

Отдел ценообразования АУ РБ «Госэкспертиза» провел мониторинг цен на рынке основных строительных материалов в Бурятии за три последних месяца. Как сообщили в республиканском Минстрое, рост цен на некоторые виды составил до 30%.В частности, существенно выросла стоимость следующих видов стройматериалов:- газобетонных блоков - на 23%- привозного кирпича керамического – на 10,5%- труб профильных из металлопроката – на 16,7%- бетона тяжелого класса В15 – на 14,3%- гидроизоляционного материала (в частности «Техноэласт») – на 19,2%- стеклохолста – на 30,2%- линолеума – на 27,3%Без изменений, либо с небольшим ростом цены остались материалы для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и отделочные материалы.Напомним, о росте цен на стройматериалы и оборудование заявили зампред правительства РБ Евгений Луковников и министр строительства Бурятии Николай Рузавин в ходе недавней пресс-конференции, посвященной поддержке строительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления. Было отмечено, что на цены повлияли ситуация с Ковид-19 и зарубежные санкции.В Госдуме уже приняли комплекс законодательных инициатив. Они должны поспособствовать процессу бесперебойного функционирования строительной отрасли в сложных экономических условиях. Среди них – возможность списания поставщику (подрядчику) неустоек, изменение существующих условий контракта (сроков и цены), заключенного до 1 января 2023 года и приостановка плановых проверок субъектов малого предпринимательства в период по 31 декабря 2022 года. Кроме этого, теперь можно будет регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением. Также появится возможность заключать контракт на выполнение работ с единственным поставщиком. Помимо этого, подрядчики, которые состоят в СРО, смогут взять займ за счет средств компенсационного фонда.«Мы понимаем, что строительный сезон будет не простой. Однако трудная ситуация была и в период пандемии. Несмотря на все сложности, мы смогли ввести в эксплуатацию большое количество объектов. Поэтому и сейчас перед нами будет стоять ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства, а наоборот, увеличить их. В этом году мы уже начали осуществлять строительство масштабных проектов. Это 10 школ в рамках концессионного соглашения, театр «Ульгэр», очистные сооружения и многое другое», - рассказал Евгений Луковников.Все меры, которые предпринимаются на федеральном уровне, также будут осуществляться и на региональном. Президентом подписан закон, предусматривающий второй пакет антикризисных мер, в том числе, направленный на поддержку строительной отрасли.«На сегодня у нас налажено взаимодействие с нашими подрядными организациями и поставщиками оборудования. Создан телеграм канал «Строительный комплекс», где оперативно размещается вся информация, которая дает нам возможность анализировать текущую ситуацию по росту цен. По последним данным, нами зафиксирован рост стоимости от 2 до 30% на отдельные позиции. По некоторым продуктам даже наблюдается снижение цены. В любом случае мы понимаем, что рост цен может сказаться на строительном комплексе. Для этого рассматривается возможность замещения импорта на российские или иные доступные аналоги. Также если будет зафиксирован чрезмерный рост цен, мы имеем право направить материалы в УФАС для принятия мер реагирования», - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.Как отметили в Минстрое, Госэкспертиза РБ уже рассмотрела и выдала положительные заключения на повышение цены контрактов в связи с ростом цен на строительные ресурсы на объекты. Это, в частности, «Строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ», «Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная», «Капитальный ремонт автомобильной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье», «Строительство школы на 275 мест в с. Курумкан».Фото: «Номер один»